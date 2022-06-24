Залякування чи підготовка до атаки? Латушко про військові навчання в Білорусі

Павло Латушко — білоруський державний, політичний та громадський діяч, розповів усі подробиці про можливий напад Білорусі на Україну.

Наразі вирішується питання тиску на Лукашенка. Увійшов би він на територію України збройними силами? Але все-таки я не бачу реальності реалізації цього сценарію лише за участю ЗС Білорусі. Тих БТГ, які розміщені вздовж кордону з Україною, замало, — пояснює Павло Латушко.

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Білорусь прямує слідами “старшого брата” й поволі стягує військові угрупування до кордону з Україною. Дивіться інтерв’ю Сергія Грабського про реальні загрози нападу.