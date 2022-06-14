Є тенденції до загострення: Грабський про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Білорусь прямує слідами “старшого брата” й поволі стягує військові угрупування до кордону з Україною.

Ми готові дати відсіч, навіть якщо там наважаться на наступ. Наскільки реальні загрози того, що Білорусь перейде до дій, розповів військовий експерт Сергій Грабський.

Диму без вогню не буває

Ситуація з Білоруссю зараз ніби з підручника основ національної безпеки, де Білорусь діє так, щоб спричинити цю загрозу нашій державі.

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На жаль, у мене є привід для занепокоєння.

Йдеться про:

створення оперативного командування, що відповідає за український напрямок;

посилення заходів бойової підготовки;

перекидання і постійну ротацію сил особового складу та техніки білоруської армії;

нарощування угрупування з трьох – п’яти батальйонних груп до семи;

мінування ділянок на кордонах між Білоруссю та Україною;

створення позиційних районів для пуску ракет Іскандер в Брестській та Гомельській областях;

переміщення ракет Точка У;

постійні навчання з вивчення приписного складу;

створення позиційних районів протиповітряної оборони неподалік від українського кордону.

Якщо все підсумувати — це є свідченням того, що ситуація непроста і має тенденції до загострення, стверджує військовий експерт.

Натомість сьогодні неминучої атаки чекати не варто, оскільки немає визначального фактора — більшої частини білоруських військ на кордоні.

За ситуацією на цьому напрямку треба дуже уважно слідкувати й не проґавити момент накопичення сил армійської та фронтової й штурмової авіації.

Лукашенко просто боїться, що Україна нападе першою?

Передусім варто зрозуміти, що Білорусь фактично перебуває під повним контролем Москви й накази надходять саме звідти.

Тому боїться Лукашенко чи ні — за словами Сергія Грабського, це не має жодного значення.

Генерали, які приймають і виконують накази, пройшли підготовку в Росії, тому вони точно усвідомлюють, що Україна не нападе, і розуміють свої задачі.

Країна, яка хоче напасти, не підриватиме об’єкти й сполучення, які ведуть з України в Білорусь — залізниця в районі заболоття, Лубінця.

Можна розглянути це побоювання і з іншого боку. Банально, Україні не вигідний такий наступ, адже там немає де маневрувати військами, а йти на вірну загибель ніхто не збирається.

Це все лише підтверджує, що максимум, до чого готується Україна, — до оборони, не до наступу.

Південь України: ситуація

Південь страждає від інтенсивних обстрілів, оскільки противник не може ефективно контратакувати наші війська.

Вони ж бо є загрозою, адже вперто просуваються й витісняють ворога. Російські війська тим часом намагаються стримати ЗСУ на дистанції, використовуючи артилерійський вогонь.

Однак народ Білорусі все-таки намагається допомагати українцям, що їм буде за допомогу?