Есть тенденция к обострению: Грабский о ситуации на границе с Беларусью

Беларусь идет по следам “старшего брата” и медленно стягивает военные группировки к границе с Украиной.

Мы готовы дать отпор, даже если там решатся на наступление. Насколько реальны угрозы того, что Беларусь перейдет к действиям, рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Дыма без огня не бывает

Ситуация на границе с Беларусью сейчас как из учебника по основам национальной безопасности, где Беларусь действует так, чтобы вызвать эту угрозу нашему государству.

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К сожалению, у меня есть повод для беспокойства.

Речь идет о:

создании оперативного командования, отвечающего за украинское направление;

усилении мер боевой подготовки;

перемещении и постоянной ротации сил личного состава и техники белорусской армии;

наращивании группировки из трех – пяти батальонных групп до семи;

минировании участков на границах между Беларусью и Украиной;

создании позиционных районов для пуска ракет Искандер в Брестской и Гомельской области;

перемещении ракет Точка У;

постоянных учениях приписного состава;

создании позиционных районов противовоздушной обороны недалеко от украинской границы.

Если все подытожить — это свидетельство того, что ситуация на границе с Беларусью непростая и имеет тенденции к обострению, утверждает военный эксперт.

Однако сегодня неизбежной атаки ждать не стоит, поскольку нет определяющего фактора — большей части белорусских войск на границе.

За ситуацией на этом направлении нужно очень внимательно следить и не упустить момент накопления сил армейской и фронтовой и штурмовой авиации.

Лукашенко просто боится, что Украина нападет первой?

В первую очередь следует понять, что Беларусь фактически находится под полным контролем Москвы, и приказы поступают именно оттуда.

Поэтому боится Лукашенко или нет — по словам Сергея Грабского, это не имеет никакого значения.

Генералы, принимающие и выполняющие приказы, прошли подготовку в России, потому они точно осознают, что Украина не нападет, и понимают свои задачи.

Страна, которая хочет напасть, не будет взрывать объекты и сообщения, ведущие из Украины в Беларусь — железная дорога в районе Заболотья, Лубинца.

Можно рассмотреть это опасение и с другой стороны. Банально, Украине невыгодно такое наступление, ведь там негде маневрировать войсками, а идти на верную гибель никто не собирается.

Это все лишь подтверждает, что максимум, к чему готовится Украина — к обороне, не к наступлению.

Юг Украины: ситуация

Юг страдает от интенсивных обстрелов, поскольку противник не может эффективно контратаковать наши войска.

Они ведь являются угрозой, потому что упорно продвигаются и вытесняют врага. Российские войска в это время пытаются сдержать ВСУ на расстоянии, используя артиллерийский огонь.

Однако народ Беларуси все же пытается помогать украинцам, что им будет за помощь?

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