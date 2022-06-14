Есть тенденция к обострению: Грабский о ситуации на границе с Беларусью

Беларусь идет по следам “старшего брата” и медленно стягивает военные группировки к границе с Украиной.
Мы готовы дать отпор, даже если там решатся на наступление. Насколько реальны угрозы того, что Беларусь перейдет к действиям, рассказал военный эксперт Сергей Грабский.
Ситуация на границе с Беларусью сейчас как из учебника по основам национальной безопасности, где Беларусь действует так, чтобы вызвать эту угрозу нашему государству.
К сожалению, у меня есть повод для беспокойства.
К сожалению, у меня есть повод для беспокойства.
Речь идет о:
Если все подытожить — это свидетельство того, что ситуация на границе с Беларусью непростая и имеет тенденции к обострению, утверждает военный эксперт.
Однако сегодня неизбежной атаки ждать не стоит, поскольку нет определяющего фактора — большей части белорусских войск на границе.
За ситуацией на этом направлении нужно очень внимательно следить и не упустить момент накопления сил армейской и фронтовой и штурмовой авиации.
В первую очередь следует понять, что Беларусь фактически находится под полным контролем Москвы, и приказы поступают именно оттуда.
Поэтому боится Лукашенко или нет — по словам Сергея Грабского, это не имеет никакого значения.
Генералы, принимающие и выполняющие приказы, прошли подготовку в России, потому они точно осознают, что Украина не нападет, и понимают свои задачи.
Генералы, принимающие и выполняющие приказы, прошли подготовку в России, потому они точно осознают, что Украина не нападет, и понимают свои задачи.
Страна, которая хочет напасть, не будет взрывать объекты и сообщения, ведущие из Украины в Беларусь — железная дорога в районе Заболотья, Лубинца.
Можно рассмотреть это опасение и с другой стороны. Банально, Украине невыгодно такое наступление, ведь там негде маневрировать войсками, а идти на верную гибель никто не собирается.
Это все лишь подтверждает, что максимум, к чему готовится Украина — к обороне, не к наступлению.
Юг страдает от интенсивных обстрелов, поскольку противник не может эффективно контратаковать наши войска.
Они ведь являются угрозой, потому что упорно продвигаются и вытесняют врага. Российские войска в это время пытаются сдержать ВСУ на расстоянии, используя артиллерийский огонь.
Однако народ Беларуси все же пытается помогать украинцам, что им будет за помощь?
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