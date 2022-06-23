У Лукашенка кожен наступний хід наперед неправильний — Жданов про ймовірність нападу Білорусі на Україну

Досі Білорусь не наважується приєднуватись до війни на боці Росії, проте все ж є тривожні дзвіночки: проведення військових навчань та мінування ділянок на кордоні з Україною, переміщення ракетних комплексів тощо.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону каналу FreeДом розповів про тактику Кремля сьогодні та втягування армії Білорусі у війну проти України.

— Як можна пояснити заяви щодо загроз нападу з боку Білорусі?

— Це інформаційно-психологічна операція із боку РФ. Окрім загроз на сьогодні це нічого не несе. Але білоруська армія все ж готується до участі у бойових діях.

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Ми розуміємо внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі, і схоже, що навряд чи білоруський самопроголошений керівник захоче вплутатися у цю війну саме збройними силами Білорусі.

— Як змінилася тактика Росії?

— Росія змінює тактику в тому, що вона знову “обростає” ворогами. У неї скрізь вороги: то Казахстан, то Литва, то Естонія. Ми, звичайно, головні вороги.

Ми можемо вплинути на цю ситуацію, якщо Захід прискорить постачання нам озброєння? Я тут процитував би Черчілля: “Дайте нам інструмент, а ми самі виконаємо свою роботу”.

Зараз, на жаль, ми змушені вести оборонну операцію та не можемо суттєво вплинути на загальний перебіг кампанії.

— Чим може закінчитися майбутній візит Лукашенка до Санкт-Петербурга?

— Я думаю, що в Путіна вже не залишилося козирів для тиску на Лукашенка. Він чудово розуміє всю ситуацію. Він набагато хитріший і досвідченіший за Путіна. Він уже 20 років водить його за ніс зі створенням “союзної держави”.

Аргументи закінчуються тим, що Лукашенко розпочав чистку лав Комітету держбезпеки Білорусі та проросійськи налаштованих чиновників і вищих офіцерів.

Путін може спробувати фізично усунути Лукашенка від влади. Але думаю, що чистка у держорганах намагається виключити цей варіант.

Лукашенко навіть запропонував західним спостерігачам відвідати Білорусь та провести верифікацію озброєнь за договором про скорочення звичайних озброєнь у Європі. Тобто він шукає шляхи відходу на Захід.

— Чи можна очікувати напад Білорусі на Україну?

— Нам треба бути готовими до цього. Але антивоєнні настрої як у суспільстві, так і збройних силах Білорусі все одно зростають. У цьому вся серйозність становища Лукашенка.

У нього кожен наступний хід наперед неправильний. Путін може його усунути від влади, але якщо Лукашенко віддасть наказ на вторгнення в Україну, це може викликати соціальний вибух у самій Білорусі.

Якщо у 2020 році армія виступила на боці силовиків і допомагала тероризувати суспільство, то в цьому випадку армія може об’єднатися з протестувальниками.

— Яка мета нападу Білорусі, якщо її армія нечисленна та недосвідчена?

— Я бачу два завдання, які може поставити Путін перед Лукашенком:

Відкриття другого фронту для того, щоб розтягнути ЗСУ. Це можуть бути невеликі атаки типу розвідки боєм, але ми будемо змушені перекидати туди сили. Спроба об’єднати сили та пробитися вздовж кордону для перерізання шляхів постачання нам західної військово-технічної допомоги. Але це малоймовірно.

У будь-якому разі, вторгнення з боку Білорусі для нас буде проблемою через те, що доведеться воювати на два напрямки. А це дуже важко.

Оперативна ситуація на фронті щодня рясніє контроверсійними подробицями: від успіхів на півдні до запеклих боїв на сході. Олег Жданов дав інтерв’ю про розвиток війни в України.

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