У Лукашенка кожен наступний хід наперед неправильний — Жданов про ймовірність нападу Білорусі на Україну

Досі Білорусь не наважується приєднуватись до війни на боці Росії, проте все ж є тривожні дзвіночки: проведення військових навчань та мінування ділянок на кордоні з Україною, переміщення ракетних комплексів тощо.
Військовий експерт Олег Жданов в ефірі телемарафону каналу FreeДом розповів про тактику Кремля сьогодні та втягування армії Білорусі у війну проти України.
— Це інформаційно-психологічна операція із боку РФ. Окрім загроз на сьогодні це нічого не несе. Але білоруська армія все ж готується до участі у бойових діях.
Ми розуміємо внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі, і схоже, що навряд чи білоруський самопроголошений керівник захоче вплутатися у цю війну саме збройними силами Білорусі.
— Росія змінює тактику в тому, що вона знову “обростає” ворогами. У неї скрізь вороги: то Казахстан, то Литва, то Естонія. Ми, звичайно, головні вороги.
Ми можемо вплинути на цю ситуацію, якщо Захід прискорить постачання нам озброєння? Я тут процитував би Черчілля: “Дайте нам інструмент, а ми самі виконаємо свою роботу”.
Зараз, на жаль, ми змушені вести оборонну операцію та не можемо суттєво вплинути на загальний перебіг кампанії.
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
— Я думаю, що в Путіна вже не залишилося козирів для тиску на Лукашенка. Він чудово розуміє всю ситуацію. Він набагато хитріший і досвідченіший за Путіна. Він уже 20 років водить його за ніс зі створенням “союзної держави”.
Аргументи закінчуються тим, що Лукашенко розпочав чистку лав Комітету держбезпеки Білорусі та проросійськи налаштованих чиновників і вищих офіцерів.
Путін може спробувати фізично усунути Лукашенка від влади. Але думаю, що чистка у держорганах намагається виключити цей варіант.
Путін може спробувати фізично усунути Лукашенка від влади. Але думаю, що чистка у держорганах намагається виключити цей варіант.
Лукашенко навіть запропонував західним спостерігачам відвідати Білорусь та провести верифікацію озброєнь за договором про скорочення звичайних озброєнь у Європі. Тобто він шукає шляхи відходу на Захід.
— Нам треба бути готовими до цього. Але антивоєнні настрої як у суспільстві, так і збройних силах Білорусі все одно зростають. У цьому вся серйозність становища Лукашенка.
У нього кожен наступний хід наперед неправильний. Путін може його усунути від влади, але якщо Лукашенко віддасть наказ на вторгнення в Україну, це може викликати соціальний вибух у самій Білорусі.
У нього кожен наступний хід наперед неправильний. Путін може його усунути від влади, але якщо Лукашенко віддасть наказ на вторгнення в Україну, це може викликати соціальний вибух у самій Білорусі.
Якщо у 2020 році армія виступила на боці силовиків і допомагала тероризувати суспільство, то в цьому випадку армія може об’єднатися з протестувальниками.
— Я бачу два завдання, які може поставити Путін перед Лукашенком:
У будь-якому разі, вторгнення з боку Білорусі для нас буде проблемою через те, що доведеться воювати на два напрямки. А це дуже важко.
Оперативна ситуація на фронті щодня рясніє контроверсійними подробицями: від успіхів на півдні до запеклих боїв на сході. Олег Жданов дав інтерв’ю про розвиток війни в України.
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