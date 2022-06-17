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Чи зможуть ЗСУ незабаром звільнити Херсон? Олег Жданов про сценарій подальшого розвитку війни та зміну тактики Росії

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 17 Червня 2022, 20:59
Олег Жданов
Фото: УНІАН

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