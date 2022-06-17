Мої батьки в окупації. Щемлива історія студентки з Херсонщини, чиї рідні відмовилися покидати дім

Понад усе на світі 21-річна Ганна Зайцева боїться більше не побачити рідних і не повернутися додому — дівчина родом із Херсонщини, яка сьогодні окупована.

Війну Ганна зустріла у Дніпрі — вона студентка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Напередодні дівчина страшенно хвилювалася, що Росія може вдертися в Україну, але батьки її заспокоювали.

Вони казали, що це нісенітниці. Бути такого не може. Але я ніяк не могла себе опанувати і в ніч на 24 лютого заснула тільки під ранок.

Коли о 04:50 пролунав перший вибух, я схопила телефон і побачила повідомлення: “Аню, нас обстрілюють”. Далі я пам’ятаю лише сльози, як телефонувала батькам, благала поїхати, поки ще є час, — пригадує дівчина.

Зараз також дивляться

Батьки Ганни навідріз відмовилися покидати дім і залишати її стареньких 84-річну бабусю та 85-річного дідуся.

— Зв’язок з батьками є, але він часто пропадає. Коли це відбувається, я молюся, щоби не сталося другої Бучі. Їм зараз дуже непросто. Бабусі потрібно щодень приймати ліки, яких немає.

Усюди все подорожчало, та були б і гроші… Я дуже боюся більше ніколи не обійняти бабусю з дідусем, маму з татом.

Не сказати їм: “Скоро приїду, побуду довше”. Боюся втратити зв’язок назавжди. Я дуже люблю наш будинок, сад. Понад усе хочу додому і просто посидіти на лавці біля хати, — ділиться дівчина.

На початку війни Ганна поїхала до подруги у Львів, а згодом — за кордон, в Англію. Студентка продовжує навчатися, а заразом волонтерити та віддавати гроші на благодійність.

Ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії дівчина стала гідом освітнього проекту Олександра Педана УніверCheck — вона проводила екскурсію гуртожитком та безтурботно жартувала над усіма неідеальностями студентського життя.

Ми познайомилися з легкою та веселою Ганною і щиро прагнемо, щоб вона та всі українці якомога швидше повернулися до свого спокійного життя.

Ми свідомі того, що як раніше вже не буде, але докладаємо максимум зусиль, аби наше нове життя стало кращим в мирній та процвітаючій Україні, — каже Педан.

Нагадаємо, Олександр Педан відзняв проект УніверChek, у якому він разом з донькою-випускницею мандрують Україною в пошуках кращого ВНЗ. На жаль, не всі з відзнятих університетів вціліли після російського вторгнення, але вони продовжують роботу віддалено.

Дивись випуск із Дніпра за участю Ганни.

19-річна Ганна Грицутенко з Луганщини зустріла війну двічі — у 2014 та зараз. Обидва рази у рідному Лисичанську. І обидва рази її батьки навідріз відмовилися залишати рідну домівку. Читай її проникливу історію.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!