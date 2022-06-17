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Ексклюзив

Мої батьки в окупації. Щемлива історія студентки з Херсонщини, чиї рідні відмовилися покидати дім

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Червня 2022, 17:00
Ганна Зайцева - історія студентки, чиї батьки залишились в окупованому Херсоні

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