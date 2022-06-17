Мои родители в оккупации. Пронзительная история студентки из Херсона, чьи родные отказались покидать дом

Больше всего на свете 21-летняя Анна Зайцева боится никогда не увидеть родных и не вернуться домой — девушка родом из Херсонской области, которая сегодня оккупирована.

Войну Анна встретила в Днепре — она студентка Днепровского национального университета имени Олеся Гончара. Накануне девушка очень волновалась, что Россия может вторгнуться в Украину, но родители ее успокаивали.

Они говорили, что это чепуха. Быть такового не может. Но я никак не могла овладеть собой и в ночь на 24 февраля заснула только к утру.

Когда в 04:50 раздался первый взрыв, я схватила телефон и увидела сообщение: “Аня, нас обстреливают”. Дальше я помню только слезы, как звонила родителям, умоляла уехать, пока есть время, — вспоминает девушка.

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Родители Анны наотрез отказались покидать дом и оставлять ее стареньких 84-летнюю бабушку и 85-летнего дедушку.

— Связь с родителями есть, но она часто пропадает. Когда это происходит, я молюсь, чтобы не произошло второй Бучи. Им сейчас очень непросто. Бабушке нужно ежедневно принимать лекарства, которых нет.

Всюду все подорожало, да были бы и деньги… Я очень боюсь больше никогда не обнять бабушку с дедушкой, маму с папой.

Не сказать им: “Скоро приеду, побуду дольше”. Боюсь потерять связь навсегда. Я очень люблю наш дом, сад. Больше всего хочу домой и просто посидеть на скамейке возле дома, — делится девушка.

В начале войны Анна уехала к подруге во Львов, а потом — за границу, в Англию. Студентка продолжает учиться, а заодно волонтерить и отдавать деньги на благотворительность.

Еще за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России девушка стала гидом образовательного проекта Александра Педана УніверCheck — она проводила экскурсию по общежитию и беззаботно шутила над всеми неидеальностями студенческой жизни.

Мы познакомились с легкой и веселой Анной и искренне хотим, чтобы она и все украинцы как можно скорее вернулись к своей спокойной жизни.

Мы осознаем, что как раньше уже не будет, но прилагаем максимум усилий, чтобы наша новая жизнь стала лучше в мирной и преуспевающей Украине, — говорит Педан.

Напомним, Александр Педан снял проект УниверChek, в котором он вместе с дочерью-выпускницей путешествуют по Украине в поисках лучшего ВУЗа. К сожалению, не все из отснятых университетов уцелели после российского вторжения, но они продолжают работу удаленно.

Смотри выпуск из Днепра с участием Анны.

19-летняя Анна Грицутенко из Луганской области встретила войну дважды — в 2014 и сейчас. Оба раза в родном Лисичанске. И оба раза ее родители наотрез отказались покидать родительский дом. Читай ее пронзительную историю.

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