Родители давно не выходят на связь. История студентки из Лисичанска, которая дважды убегала от войны

19-летняя Анна Грицутенко из Луганской области встретила войну дважды — в 2014-м и сейчас. Оба раза в родном Лисичанске. И оба раза ее родители наотрез отказались покидать родной дом.

Анна учится на физическом факультете, кафедра астрономии, в Харьковском университете им. В. Н. Каразина. Еще до полномасштабной войны у девушки была мечта полететь в космос. Сейчас же единственное желание — это услышать родителей.

Как уехала из Лисичанска

— Родители давно не выходят на связь. Они отказались покидать Лисичанск. Не уехали в 2014-м и не хотели сейчас. В момент российского вторжения я была вместе с ними дома. Но потом мы с парнем поехали в Киев и сейчас арендуем квартиру, — рассказывает Анна.

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Родители настояли на переезде дочери, сами выезжать наотрез отказались. Луганская область — один из самых опасных регионов сегодня, в частности, Лисичанское направление. Ежедневно украинцы получают новости о сильных боях, которые там идут. Поэтому девушка очень волнуется и за жизнь родных, которых больше всего мечтает увидеть, и за родную Луганскую область, которую не хочет отдавать российским военным.

— Дом моих бабушки и дедушки разрушили. К счастью, они успели убежать. Что сейчас с нашим домом и родителями, мне пока не известно, — делится она.

Единственное, что помогает Анне отвлечься от новостей — это учеба. Однако университет им. В. Н. Каразина тоже пострадал во время войны.

Стены хоть и разрушены войной, однако своего величия он не утратил, — говорит она.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина стал одним из вузов, куда направилась команда образовательного тревел-проекта Александра Педана УниверCheck.

— С Анной мы познакомились во время съемки шоу. Когда я сказал, что тоже мечтаю о космосе, Анна ответила, что это ее цель. Так что я искренне желаю, чтобы в ближайшем будущем эта цель реализовалась. А еще, чтобы родители Анны вышли на связь и эвакуировались временно в более безопасное место, — говорит телеведущий.

Напомним, Александр Педан отснял проект УниверChek, в котором он вместе с дочерью-выпускницей путешествуют по Украине в поисках лучшего вуза. К сожалению, не все из отснятых университетов уцелели вследствие российского вторжения, но они продолжают работу удаленно. Узнай больше про проект УниверChek по ссылке.

А еще — читай историю 20-летнего студента из Мариуполя, который лишился дома, но не растерял любовь к родному вузу.