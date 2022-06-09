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Батьки давно не виходять на зв’язок. Історія студентки з Лисичанська, що двічі тікала від війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Червня 2022, 08:00
Ганна Грицуненко фото
Фото: Instagram

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