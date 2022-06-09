Батьки давно не виходять на зв’язок. Історія студентки з Лисичанська, що двічі тікала від війни

19-річна Ганна Грицутенко з Луганщини зустріла війну двічі — у 2014 та зараз. Обидва рази у рідному Лисичанську. І обидва рази її батьки навідріз відмовилися залишати рідну домівку.

Ганна навчається на фізичному факультеті, кафедра астрономії, в Харківському університеті ім. В. Н. Каразіна. Ще до повномасштабної війни у дівчини була мрія полетіти в космос. Зараз же єдине бажання — це почути батьків.

Як поїхала з Лисичанська

— Батьки давно не виходять на зв’язок. Вони відмовилися залишати Лисичанськ. Не поїхали у 2014-му і не хотіли зараз. На момент російського вторгнення я була разом з ними вдома. Але потім ми з хлопцем поїхали до Києва і зараз тут орендуємо квартиру, — розповідає Ганна.

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Батьки наполягли на переїзді доньки, самі ж виїжджати навідріз відмовилися. Луганщина — один із найнебезпечніших регіонів сьогодні, і Лисичанський напрямок зокрема. Щодня українці отримують новини про запеклі бої, які там точаться. Тож дівчина надзвичайно хвилюється і за життя рідних, яких понад усе мріє побачити, і за рідну Луганщину, яку не хоче віддавати російським військовим.

— Будинок моїх бабусі та дідуся зруйнували. На щастя, вони встигли втекти. Що зараз з нашим домом та батьками, мені поки не відомо, — ділиться вона.

Єдине, що допомагає Ганні абстрагуватися від новин — це навчання. Проте університет ім. В. Н. Каразіна також постраждав під час війни.

Стіни хоч і зруйновані війною, однак своєї величі він не втратив, — каже вона.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна став одним із вишів, куди попрямувала команда освітнього тревел-проекту Олександра Педана УніверCheck.

— З Ганною ми познайомилися під час знімання шоу. На мою репліку, що я також мрію про космос, вона відповіла, що це її мета. Тож я щиро бажаю, аби у найближчому майбутньому ця мета реалізувалася. А ще, щоб батьки Ганни вийшли на зв’язок та евакуювалися тимчасово у більш безпечне місце, — каже телеведучий.

Нагадаємо, Олександр Педан відзняв проект УніверChek, в якому він разом із донькою-випускницею мандрують Україною в пошуках кращого ВНЗ. На жаль, не всі з відзнятих вишів вціліли після російського вторгнення, але вони продовжують роботу віддалено. Дізнайся більше про проект УніверChek за посиланням.

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