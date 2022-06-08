“Російський мир” зруйнував його дім та ледь не відібрав життя. Історія студента з Маріуполя

Іллі Дорошенку всього 20 років. Але замість того, щоб безтурботно відвідувати університет і хвилюватися через іспити, хлопцеві доводиться шукати роботу і дбати про свою родину. А все тому, що “російський мир” зруйнував його місто, дім і ледве не відібрав життя.

Про роботу Маріупольського університету

Ілля — студент Маріупольського приазовського державного технічного університету. Попри те, що стіни його альма-матер зруйновані, навчальний заклад вчасно евакуювався і продовжує працювати.

— В березні було ухвалене рішення про те, щоб надати нашому вишу приміщення на базі Національного технічного університету Дніпровська політехніка. Тож нині у нас відновилося дистанційне навчання. Але першочерговою задачею було зрозуміти, хто залишився живим, і знайти максимальну кількість людей, — пригадує Ілля.

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Про евакуацію Іллі та його родини

Родині хлопця пощастило вчасно виїхати з Маріуполя й осісти на Київщині. Про повернення додому зараз і не думають. Бо нікуди, пояснює Ілля. Квартира та авто вже давно розбомблені.

— Зі світлин, які знаходили в інтернеті або скидали знайомі, дізналися, що наша квартира зруйнована. Немає стелі в деяких місцях, вікон і стін. Але головне, що наша сім’я не постраждала, — ділиться Ілля.

Автомобіль батьків хлопця потрапив під обстріл ще до їхньої евакуації, тож родині довелося подолати довгий шлях до спокійніших регіонів.

— Евакуювалися, як і всі маріупольці, самостійно. Кожен сам відповідав за своє життя. Ми кооперувалися з сусідами, підсідали на вільні місця в автівки і так змогли виїхати, — пригадує хлопець.

До війни Ілля знявся в освітньому тревел-проекті телеведучого Олександра Педана УніверCheck. Ілля розповідав про технічні можливості свого вишу.

— Ілля є справжнім фанатом свого навчального закладу. Тож заради нього та інших студентів Приазовського технічного університету ми вирішили видати випуск про Маріуполь. І хоч місто та сам виш далеко не такі, якими ми застали їх кілька місяців тому, але університет працює і планує провести вступну кампанію. Тож наша місія — підтримати їх! — каже телеведучий Олександр Педан.

Нагадаємо, Олександр Педан відзняв проект УніверChek, в якому він разом із донькою-випускницею мандрують Україною в пошуках кращого ВНЗ. На жаль, не всі з відзнятих вишів вціліли після російського вторгнення, але вони продовжують роботу віддалено. Дізнайся більше про проект УніверChek за посиланням.