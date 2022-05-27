Я боюсь побачити, на що перетворилося це квітуче місто — спогади Педана про Маріуполь

За три місяці до повномасштабної війни телеведучому Олександру Педану разом з командою його комунікаційного агентства Pedan Buro вдалось відзняти унікальні кадри Маріуполя.

Щоправда, про те, що вони стануть унікальними, на той момент ніхто і не підозрював. Команда за планом приїхала у місто на зйомки нового освітнього тревел-проекту ​​УніверСheck.

Приазовський державний технічний університет став одним із ВНЗ, який вони інспектували.

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Я дуже хочу знову повернутися, але мені страшно

За сюжетом проекту УніверСheck, ми разом з моєю донькою Лєрою мандруємо Україною в пошуках для неї ВНЗ мрії.

Розглядаємо університети з різних сторін, інспектуємо гуртожитки, знайомимося зі студентами та ректором.

Ми побували в десяти містах, зокрема і Маріуполі. Хто б міг подумати, що то була наша остання зустріч з тим містом, яким воно було раніше, — розповідає телеведучий.

Він неодноразово бував у Маріуполі. Особливо йому подобалося бігати вздовж набережної. Одного разу пробіг там навіть марафон на підтримку українського міста Нью-Йорк Донецької області.

— Я майже щорічно приїздив як ведучий на святкування Дня металурга. І з волонтерською місією бував у 2015 році, і зі зйомками на металургійному заводі у 2020 році. Маріуполь кращав буквально на очах.

Перед війною, під час зйомок УніверСheck, ми також залишилися приємно здивовані містом — якісні дороги, класна інфраструктурна, парки, нова сучасна набережна. Я дуже хочу знову повернутися, але мені страшно.

Я боюся побачити, на що перетворилося це квітуче місто. Але ще страшніше мені від усвідомлення, скільки людей там загинуло, — ділиться Педан.

Наша місія — стимулювати молодь залишатись в Україні

У Маріуполі команда проекту побувала в Українській академії лідерства. Молоді УАЛ вдалося евакуюватися. Але приміщення, у якому вони жили та навчалися, зруйноване.

Знищена також будівля Приазовського державного технічного університету, який став флагманом випуску про Маріуполь. Команда ВНЗ теж, на щастя, виїхала і навіть продовжує викладати онлайн.

Сьогодні перед абітурієнтами відкривається багато перспектив у навчанні за кордоном. Але ми вважаємо своєю місією стимулювати молодь залишатися в Україні та вступати тут.

Ми допоможемо їм з вибором — познайомимо з університетами та спеціальностями. І якщо бодай когось переконаємо — вважатимемо це своєю перемогою. Бо зараз як ніколи студенти потрібні нашим університетам, зокрема і Приазовському технічному, — переконаний телеведучий.

Випуски з Маріуполя, Одеси, Харкова та Сум покажуть трохи згодом. А розпочнуть проект із міст, у яких зараз більш-менш спокійно і які стали прихистками для внутрішньо переміщених осіб, каже Педан.

Перший випуск про Львівську політехніку можна буде переглянути вже 31 травня — дивись прем’єру на YouTube-каналі Педан може.

Телеведучий з донькою проїхали вже десять міст і відзняли 12 університетів. Читай, що розповів Олександр Педан про проект УніверCheck для абітурієнтів.