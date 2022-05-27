Шоу-біз

Я боюсь побачити, на що перетворилося це квітуче місто — спогади Педана про Маріуполь

Олена Яковлєва, редакторка сайту 27 Травня 2022, 13:00
Олександр Педан поділився спогадами про Маріуполь

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