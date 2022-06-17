Пішов на дно: російський буксир Василий Бех годуватиме риб у Чорному морі

ЗСУ знищили ще один буксир РФ. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил. Цього разу вразили буксир Чорноморського флоту Василий Бех.

Буксир Василий Бех

У той час, як російський буксир транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та військових, українські військові відпрацювали по ньому. На озброєнні буксира був і зенітно-ракетний комплекс Тор, але це не завадило виконати завдання.

Інформацію підтвердив Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

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Сьогодні вранці в акваторії Чорного моря було уражено ракетами буксир Чорноморського флоту Василий Бех, під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння, особового складу та ЗРК Тор.

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Буксир був прийнятий до флоту РФ у 2017 році. Його побудували на астраханському судноремонтному заводі. Водотоннажність становила 1605 т. Ракетний удар був нанесений системою Harpoon.

За попередніми даними оперативного командування Південь, уражено 70% екіпажу, доля решти — невідома. Російські кораблі намагаються проводити пошуково-рятувальну операцію.

ЗРК Тор

Тор — всепогодний тактичний зенітно-ракетний комплекс, який був на буксирі. Він призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони. Ним прикривають важливі об’єкти, також він самостійно контролює заданий повітряний простір.

Тор може працювати на відстані до 500 км. Походження ЗРК російське. Вартість за одиницю становить $25 млн.

Ось, як він виглядає.

В Україні на озброєнні такі ЗРК також є. Їх зняли з консервації з початком збройної агресії Росії та почали модифікувати.

Фото: Fleetphoto

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