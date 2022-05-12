Ще мінус один корабель: зайнялося російське судно Всеволод Бобров

Іноді складно дивитися на вогонь, адже починають пекти очі. Але дивитись, як палає черговий російський корабель, можна вічно. А вогонь, який несе ворогу поразку, просто зачаровує.

У Чорному морі горить російський корабель Всеволод Бобров

Селище Біле, Ізмайлівського району, Одеської області, більш відоме як острів Зміїний продовжує бити ворога.

Цей острів вже можна охрестити новою Чорнобаївкою.

Завдяки діям наших військових моряків, зайнялося судно тилового забезпечення Всеволод Бобров. Одне із найновіших у російському флоті. За попередніми даними, це судно прямує до Севастополя, але інформація наразі уточнюється. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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Характеристики судна Всеволод Бобров

Судно Всеволод Бобров є другим кораблем тилового забезпечення льодового класу. У лютому 2021 року судно було підготовлено до виходу заводських ходових випробувань, в березні завершилися швартовні випробування.

Це судно є багатофункціональним: призначене для перевезення вантажів, буксирування, проведення гідрографічних досліджень, надання допомоги кораблям іншим кораблям.

На судні встановлено два електрогідравлічні крани вантажопідйомністю 50 тонн, буксирні лебідки з тяговим зусиллям 120 і 25 тонн, є вантажна палуба площею понад 700 кв. м. Оснащений водолазним комплексом із барокамерою.

Технічні характеристики судна Всеволод Бобров:

Екіпаж — 27 осіб (при необхідності — до 55);

Довжина — 95 м;

Ширина — 22 м;

Опад — 9 м;

Швидкість — 18 вузлів;

Водотоннажність — 9 500 тонн;

Дальність плавання — 5000 морських миль;

Автономність — близько 60 діб.

Це вже не перший військовий корабель, в який цілять українські військові. Проте найбільшою втратою РФ є крейсер Москва, який дійшов до свого курсу призначення. Раніше ми розповідали про реакцію військових експертів на потоплення крейсеру Москва та чому гордість російського флоту так легко пішла на дно.