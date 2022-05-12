Еще минус один корабль: загорелось российское судно Всеволод Бобров

Иногда сложно смотреть на огонь, ведь начинают печь глаза. Но смотреть, как горит очередной русский корабль, можно вечно. А огонь, несущий врагу поражение, просто завораживает.
Поселок Белый, Измайловского района, Одесской области, более известный как остров Змеиный продолжает избивать врага.
Этот остров можно окрестить новой Чернобаевкой.
Этот остров можно окрестить новой Чернобаевкой.
Благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения Всеволод Бобров. Один из новейших в российском флоте. По предварительным данным, это судно следует в Севастополь, но информация пока уточняется. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Судно Всеволод Бобров является вторым кораблем тылового снабжения ледового класса. В феврале 2021 года судно было подготовлено к выходу заводских ходовых испытаний, в марте завершились швартовные испытания.
Это судно многофункционально: предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи другим кораблям.
Это судно многофункционально: предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи другим кораблям.
На судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. Оснащен водолазным комплексом с барокамерой.
Фото: Wikipedia
Технические характеристики судна Всеволод Бобров:
Это уже не первый военный корабль, в который целятся украинские военные. Однако наибольшей потерей РФ является крейсер Москва, дошедший до своего курса назначения. Ранее мы рассказывали о реакции военных экспертов на потопление крейсера Москва и почему гордость российского флота так легко пошла ко дну.