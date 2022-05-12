Еще минус один корабль: загорелось российское судно Всеволод Бобров

Иногда сложно смотреть на огонь, ведь начинают печь глаза. Но смотреть, как горит очередной русский корабль, можно вечно. А огонь, несущий врагу поражение, просто завораживает.

В Черном море горит русский корабль Всеволод Бобров

Поселок Белый, Измайловского района, Одесской области, более известный как остров Змеиный продолжает избивать врага.

Этот остров можно окрестить новой Чернобаевкой.

Благодаря действиям наших военных моряков загорелось судно тылового обеспечения Всеволод Бобров. Один из новейших в российском флоте. По предварительным данным, это судно следует в Севастополь, но информация пока уточняется. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Характеристики судна Всеволод Бобров

Судно Всеволод Бобров является вторым кораблем тылового снабжения ледового класса. В феврале 2021 года судно было подготовлено к выходу заводских ходовых испытаний, в марте завершились швартовные испытания.

Это судно многофункционально: предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи другим кораблям.

На судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, грузовая палуба площадью более 700 кв. м. Оснащен водолазным комплексом с барокамерой.

Технические характеристики судна Всеволод Бобров:

Экипаж — 27 человек (при необходимости — до 55);

Длина — 95 м;

Ширина — 22 м;

Осадок — 9 м;

Скорость — 18 узлов;

Водоизмещение — 9 500 тонн;

Дальность плавания — 5000 морских миль;

Автономность — около 60 суток.

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