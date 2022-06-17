Світ

Народ будує свою армію: чи прийнятні в Україні принципи оборони Ізраїлю

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Червня 2022, 09:00
Чи прийнятні в Україні принципи оборони Ізраїлю

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Народ будує свою армію: чи прийнятні в Україні принципи оборони Ізраїлю
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