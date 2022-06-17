Народ будує свою армію: чи прийнятні в Україні принципи оборони Ізраїлю

Здавалося б, унікальний досвід боротьби за свою державність. Війна, якої давно не бачив світ. Проте Україна не єдина постійно потерпає від агресивних сусідів, які прагнуть знищити її народ та загарбати території.

Ізраїль має чимало схожостей у своїй історії. Крім того, так само веде одвічну боротьбу за власне виживання. Та все ж має одну з найбільш боєздатних та технологічно оснащених армій світу.

Центр протидії дезінформації при РНБО України пояснив, які принципи побудови власної оборони та збройних сил може перейняти наша країна, наслідуючи приклад Ізраїлю.

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Насамперед варто відзначити, що країна має один з найвищих показників у кількості військових на тисячу населення. Поки в Ізраїлі живе 9 мільйонів громадян – у збройних силах служить 170 тисяч осіб, маючи у резерві ще 500 тисяч.

Така позначка дозволяє у будь-який момент за необхідності протистояти не лише армії одній із країн-сусідів, але і її військовій коаліції.

Практично Ізраїль – це країна, де здається служать усі. Місцеві жителі керуються девізом:

Народ будує армію, а армія будує народ.

Принципи побудови збройних сил Ізраїлю

Країна керується не лише ідеями побудови потужної армії, а радше виховання власного суспільства та розвитку соціальної культури. Таким чином, впроваджуються принципи, які сприяють її цілям.

Насамперед надається увага забезпеченню високого морального духу, тому в Ізраїлі впроваджена загальнообов’язкова військова повинність чоловіків та жінок. Крім того, особлива увага надається етнічним ізраїльтянам.

Задля забезпечення морального духу в армії, займаються не лише фізичним, але й психічним здоров’ям. Це необхідно для того, щоб створити соціум із розумних патріотів своєї країни. В основі ідеологічної парадигми лежить існування Держави Ізраїль.

Щоб забезпечити свої збройні сили високою повагою з боку мирного населення та підвищити мотивацію призовників в армії, виключається поняття дідівщини та вводиться кримінальна відповідальність за неї.

Крім того, існує відповідальність і за ухилення від служби. Таким чином громадянин може потрапити до в’язниці на п’ять років.

Кваліфікація військових в армії Ізраїлю

Проте відбір до армії не відбувається шляхом призову усіх, кого вдасться знайти. Існують чіткі особистісні, психічні, фізичні та розумові критерії. Їх дотримання забезпечують за допомогою проведення психологічних тестів, особистих інтерв’ю з військовим психологом та навіть за оцінкою рівня освіти.

Окрім того, строковики, кадрові офіцери та резервісти проходять максимальний військово-патріотичний вишкіл. Усі навчання спрямовані на профілактичному послабленні противника та його можливостей.

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Військових готують до проведення антитерористичних операцій в міській місцевості. А що ж стосується спеціалістів більш вузького напрямку, таких як танкісти, артилеристи, льотчики, піхотинці, то ці армійці мають розвинену тренувальну матеріально-технічну базу з різноманітними тренажерами.

Також фахову підготовку проходять Сили спеціальних операцій задля боротьби з тероризмом. Крім того, застосовуються різні види розвідувальної діяльності.

Тренування не оминають і резервістів, оскільки держава відшкодовує роботодавцям витрати за 45-денні військові збори. Таким чином Ізраїль має висококваліфікований резерв, до якого входять чоловіки до 40-49 років, жінки – до 38 та офіцери – до 42 років.

Забезпечення армії Ізраїлю

Для якісного забезпечення армії в Ізраїлі створена електронна система контролю за усіма матеріальними ресурсами та логістикою.

Плюс країні вдається створювати власні технології та інновації, завдяки чому вдається і розвивати національну економіку, експортуючи зброю.

І наостанок, Ізраїль постійно працює над підвищенням власного регіонального статусу завдяки співпраці з іншими світовими ключовими країнами, такими як, наприклад, США.

Однак не лише в принципі побудови армії Україні варто брати приклад з Ізраїлю, але й у забезпеченні певним видом озброєння. Читай, як працює ізраїльська система протиракетної оборони Залізний купол.

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