Народ строит свою армию: приемлемы ли в Украине принципы обороны Израиля

Казалось бы, уникальный опыт борьбы за государственность. Война, которой давно не видел свет. Однако Украина не единственная постоянно страдает от агрессивных соседей, стремящихся уничтожить ее народ и захватить территорию.

У Израиля много сходств в своей истории. Кроме того, его народ также ведет извечную борьбу за собственное выживание. И все же имеет одну из наиболее боеспособных и технологически оснащенных армий мира.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины объяснил, какие принципы построения собственной обороны и вооруженных сил может перенять наша страна, следуя примеру Израиля.

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Прежде всего, стоит отметить, что страна имеет один из самых высоких показателей в количестве военных на тысячу населения. Пока в Израиле живут 9 миллионов граждан – в вооруженных силах служит 170 тысяч человек, имея в резерве еще 500 тысяч.

Такая отметка позволяет в любой момент при необходимости противостоять не только армии одной из стран-соседей, но и ее военной коалиции.

Практически Израиль – это страна, где, кажется, служат все. Местные жители руководствуются девизом:

Народ строит армию, а армия строит народ.

Принципы построения вооруженных сил Израиля

Страна руководствуется не только идеями построения мощной армии, но скорее воспитание собственного общества и развития социальной культуры. Таким образом, внедряются принципы, способствующие ее целям.

Прежде всего, уделяется внимание обеспечению высокого морального духа, поэтому в Израиле внедрена общеобязательная военная повинность мужчин и женщин. Кроме того, особое внимание уделяется этническим израильтянам.

Еще для обеспечения нравственного духа, в армии занимаются не только физическим, но и психическим здоровьем. Это необходимо для того, чтобы создать социум из разумных патриотов своей страны. В основе идеологической парадигмы лежит существование Государства Израиль.

Чтобы обеспечить свои вооруженные силы высоким уважением со стороны мирного населения и повысить мотивацию призывников в армии, исключается понятие дедовщины и вводится уголовная ответственность за нее.

Кроме того, существует ответственность и за уклонение от службы. Таким образом, гражданин может попасть в тюрьму на пять лет.

Квалификация военных в армии Израиля

Однако отбор в армию не производится путем призыва всех, кого удастся найти. Есть четкие личностные, психические, физические и умственные критерии. Их соблюдение обеспечивают с помощью проведения психологических тестов, личных интервью с военным психологом и даже по оценке уровня образования.

Кроме того, срочники, кадровые офицеры и резервисты проходят максимальную военно-патриотическое обучение. Все учения направлены на профилактическое ослабление противника и его возможностей.

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Военных готовят к проведению антитеррористических операций в городской местности. А что касается специалистов более узкого направления, таких как танкисты, артиллеристы, летчики, пехотинцы, то эти армейцы имеют развитую тренировочную материально-техническую базу с разнообразными тренажерами.

Также профессиональную подготовку проходят Силы специальных операций для борьбы с терроризмом. Кроме того, применяются разные виды разведывательной деятельности.

Тренировки не обходят и резервистов, поскольку государство возмещает работодателям расходы за 45-дневное военное собрание. Таким образом, Израиль имеет высококвалифицированный резерв, в который входят мужчины до 40-49 лет, женщины – до 38 и офицеры – до 42 лет.

Обеспечение армии Израиля

Для качественного обеспечения армии в Израиле создана электронная система контроля всех материальных ресурсов и логистики.

Плюс стране удается создавать собственные технологии и инновации, благодаря чему удается развивать национальную экономику экспортируя оружие.

И напоследок, Израиль постоянно работает над повышением собственного регионального статуса благодаря сотрудничеству с другими мировыми ключевыми странами, такими как, например, США.

Однако не только в принципе построения армии Украине следует брать пример с Израиля, но и в обеспечении определенным видом вооружения. Читай, как работает израильская система противоракетной обороны Железный купол.

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