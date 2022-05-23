Навчитися тримати зброю та накладати турнікет! У Києві провели Military Academy для цивільних

У столиці для охочих згадати основи тактичної підготовки провели Military Academy. Вона актуальна як для бійців тероборони, що вже мають певний бойовий досвід, так і для цивільних, більшість із яких востаннє тримали зброю чи вчилися надавати медичну допомогу ще в школі.

Навчають на практиці військовослужбовці ЗСУ спільно з бійцями іноземного легіону.

Перші заняття почали з найпростішого: як правильно пересуватися зі зброєю чи накладати турнікет при кровотечі. На фініші учасники володітимуть і самою зброєю, обіцяють організатори.

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Організатори отримали сотні заявок від звичайних киян, що хочуть навчитися діяти у ризикованих ситуаціях. Інструктори розповідають, що навіть ті, хто не може битися, може врятувати життя. Тож треба знати, як правильно діяти під час обстрілів і надавати першу допомогу. Адже навіть при найменшому русі під час затискання артерії залежить життя пораненого.

Ініціатори курсів тактичної підготовки планують проводити такі заняття лише для цивільних. Вони просять не соромитися, якщо останній досвід такої підготовки був ще в школі.

Жителі столиці не тільки проходять Military Academy, а й вчаться жити без палива. Кияни пересідають на велосипеди та скуповують електрокари, попит на них зріс у 15 разів. Раніше ми розповідали про те, що відбувається на ринку електрокарів в Україні.