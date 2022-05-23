Lifestyle

Навчитися тримати зброю та накладати турнікет! У Києві провели Military Academy для цивільних

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 23 Травня 2022, 17:00

Більше відео
0:03:01
Благодійний концерт Друга Ріка
Легендарні хіти Другої Ріки у підземці: у Дніпрі розпочали серію благодійних концертів
0:04:10
Курс долара
Різкий стрибок долара та банкоматний туризм: що відбувається на валютному ринку України
0:03:25
В Україні зріс попит на електрокари
В Україні ажіотажний попит на електрокари. Чи насправді вигідно мати таке авто
0:06:01
Як почуваються видавництва під час війни
Vivat знову в Харкові! Як почуваються видавництва під час війни
Дивитись більше

Останні відео
0:06:37
Як судитимуть Путіна?

Спеціальний трибунал для головного злочинця РФ: де і як судитимуть Путіна?
0:03:14
Курси тактичної підготовки в Києві
Навчитися тримати зброю та накладати турнікет! У Києві провели Military Academy для цивільних
0:03:01
Благодійний концерт Друга Ріка
Легендарні хіти Другої Ріки у підземці: у Дніпрі розпочали серію благодійних концертів
0:03:24
Дерусифікація Одеси
Дерусифікація Одеси: чому в місті не прибирають пам’ятники ворожим діячам та не перейменовують вулиці
0:05:24
Гостомелю нададуть статус міста
Гостомелю нададуть статус міста: чому це важливо для селища та як воно відновлюється після окупації
0:13:07
Медведчук розкрив схему закупівлі вугілля В ОРДЛО
Нарешті заговорив! Віктор Медведчук розкрив деталі схеми з закупівлі вугілля в ОРДЛО та вразив подробицями
0:04:10
Курс долара
Різкий стрибок долара та банкоматний туризм: що відбувається на валютному ринку України
0:03:25
В Україні зріс попит на електрокари
В Україні ажіотажний попит на електрокари. Чи насправді вигідно мати таке авто
0:05:03
Волонтерство на Чернігівщині
Українці не залишаться наодинці в скруті! Як на Чернігівщині на шкільному подвір’ї влаштували гуманітарний штаб
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 травня
Більше відео
Як судитимуть Путіна?
Читати далі
Спеціальний трибунал для головного злочинця РФ: де і як судитимуть Путіна?
Благодійний концерт Друга Ріка
Читати далі
Легендарні хіти Другої Ріки у підземці: у Дніпрі розпочали серію благодійних концертів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь