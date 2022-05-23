Lifestyle

В Україні ажіотажний попит на електрокари. Чи насправді вигідно мати таке авто

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 23 Травня 2022, 09:00

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