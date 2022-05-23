В Україні ажіотажний попит на електрокари. Чи насправді вигідно мати таке авто

Дефіцит пального спровокував в Україні ажіотажний попит на електрокари та збільшив його у 15 разів.

Здорожчали машини на електриці мінімум на третину. Нині на ринку нових та вживаних електроавто — справжній бум.

Василь нещодавно став володарем нового електрокару. Каже, про таку машину мріяв давно і тепер не пересяде на іншу.

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Чоловік наважився на купівлю авто, коли щодня бачив, як ростуть ціни на АЗС та які там стоять черги. Тож продав свою дизельну автівку.

Тепер Василь витрачає на поїздки в десятеро менше, ще й економить на зміні мастил та фільтрів.

Нині, через шалений попит на електрокари в Україні, знайти модель автівки за п’ять-шість тисяч доларів — неабиякий квест. Сплеск продажу відбувається й серед нових автомобілів, ціна яких стартує від 20 тисяч доларів.

— У квітні продажі електрокарів збільшились на 30%. В цей самий період продажі автомобілів з бензиновими двигунами впали на 90%, — каже менеджер з комунікацій Ніссан Мотор Україна Володимир Іванов.

Проте електрокари — це автівки на короткі відстані. У вживаних машинах заряду може вистачати на сто кілометрів. Але, якщо продумати наперед, де будеш заряджатися чи мати власну розетку, то вийде суцільна економія.

Проте експерти наголошують, що паливна криза, хоч і створює незручності, та вона не вічна. Тому варто подумати, чи готовий(-а) ти у мирний час постійно перейматися пошуком заправки для електрокара.

Брак пального зачепив чи не кожного українця. Раніше ми розповідали про те, як кияни пересіли на велосипеди та чи пішла на користь паливна криза.