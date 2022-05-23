В Украине ажиотажный спрос на электрокары. На самом ли деле выгодно иметь такое авто

Дефицит горючего спровоцировал в Украине ажиотажный спрос на электрокары и увеличил его в 15 раз.

Подорожали машины на электричестве минимум на треть. Сейчас на рынке новых и подержанных электроавто — настоящий бум.

Василий недавно стал обладателем нового электрокара. Говорит, о такой машине мечтал давно и теперь не пересядет на другую.

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Мужчина решился на покупку авто, когда каждый день видел, как растут цены на АЗС и какие очереди там стоят. Поэтому продал свой дизельный автомобиль.

Теперь Василий тратит на поездки в десять раз меньше, еще и экономит на смене масел и фильтров.

Сейчас, из-за безумного спроса на электрокары в Украине, найти модель автомобиля за пять-шесть тысяч долларов — сложный квест. Всплеск продаж происходит и среди новых автомобилей, цена которых стартует от 20 тысяч долларов.

— В апреле продажи электрокаров увеличились на 30%. В этот же период продажи автомобилей с бензиновыми двигателями упали на 90%, — говорит менеджер по коммуникациям Ниссан Мотор Украина Владимир Иванов.

Однако электрокары — это автомобили на короткие расстояния. В подержанных машинах заряда может хватать на сто километров. Но если продумать заранее, где будешь заряжаться или иметь собственную розетку, то получится сплошная экономия.

Однако эксперты подчеркивают, что топливный кризис, хоть и создает неудобства, но он не вечен. Поэтому стоит подумать, готов(-а) ли ты в мирное время постоянно заниматься поиском заправки для электрокара.

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