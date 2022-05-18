Киев пересаживается на велосипеды и электротранспорт — пошел ли топливный кризис на пользу

Из-за топливного кризиса Киев превращается в настоящий рай для велосипедистов и владельцев электротранспорта. Даже на центральных улицах украинской столицы, где постоянно были пробки, автомобилей теперь гораздо меньше.
Из-за нехватки и стоимости топлива автомобилисты пересаживаются на велосипеды и электротранспорт. Владелец веломастерской Виктор делится:
Сосед, который ездил в киоск на машине, теперь пересел на велосипед. Будет спортсменом, похудеет.
Сосед, который ездил в киоск на машине, теперь пересел на велосипед. Будет спортсменом, похудеет.
Для кого-то велосипед стал единственным способом добраться до работы, поскольку курсирование общественного транспорта полностью не возобновилось.
Купил велосипед на последние деньги, нисколько не жалею. Людей на велосипедах становится все больше, — рассказывают горожане.
Купил велосипед на последние деньги, нисколько не жалею. Людей на велосипедах становится все больше, — рассказывают горожане.
Во время войны Украина потеряла белорусские и российские ресурсы поставки топлива. Страна-агрессор заблокировала морские порты, разрушила кременчугский НПЗ и полтора десятка нефтебаз. Потому правительству пришлось быстро налаживать поставки топлива из ЕС.
Справиться с кризисом на государственном уровне пока не удается. Цены на некоторых заправках доходят до 60 грн за литр, а на многих АЗС топливо вообще отсутствует.
Проблему усугубляет паника людей и высокий спрос среди населения. По оптимистическим прогнозам ситуация стабилизируется в этом месяце, по пессимистическим — топливный кризис будет продолжаться до осени.
Между тем, в Украине растет спрос на электромобили. На станциях быстрой подзарядки даже возникла нехватка электричества.
А когда появится горючее в Киеве — мы рассказывали ранее.