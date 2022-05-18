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Киев пересаживается на велосипеды и электротранспорт — пошел ли топливный кризис на пользу

Александр Мужичук Анастасия Грубрина, практикантка сайта 18 мая 2022, 07:00

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