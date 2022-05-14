Когда в Киеве появится топливо — Николай Поворозник обо всех нюансах

В Украине не убавляет масштаба топливный кризис — каждый день на автозаправки выстраиваются километровые очереди. Как долго будет это длиться и какие нюансы с горючим существуют сейчас в столице, рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

В первую очередь вопрос горючего касается городского транспорта — его разветвленностью в Киеве. Также возникает вопрос, возрастут ли цены на билеты (на метрополитен, к примеру, который вскоре вернется к платной перевозке) из-за дефицита топлива.

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Николай Поворозник уверяет, что цена за проезд точно не изменится из-за горючего. А относительно наличия горючего на автозаправочных станциях он подчеркнул, что страна перешла на военные рельсы, и об этом не стоит забывать.

Это все очень взаимосвязано. С 24 февраля мы живем с другими правилами и другими приоритетами, и вопрос обеспечения топлива также изменил свои акценты. Все работает по первоочередности, все остальное — вопрос рынка.

Заместитель председателя КГГА напоминает: каждый раз, когда возникает вопрос о топливе, следует помнить о полностью уничтоженной логистике и станциях хранения нефтепродуктов.

Не секрет, что 80% нефтепродуктов завозилось из Беларуси. И это тоже нужно менять — на это нужно время.

Относительно терминов Николай Поворозник осторожен. Говорит, что через несколько недель ситуация должна наладиться окончательно.

Я думаю, до конца этого месяца в Киеве проблем с топливом не будет.

Напомним, несколькими днями ранее городской голова Виталий Кличко разрешил горожанам возвращаться в Киев. Какая опасность все еще остается в Киеве — читай в материале.