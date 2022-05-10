Не возражаю. Кличко наконец-то разрешил возвращаться в Киев, но с осторожностью

Городской голова столицы Виталий Кличко рассказал, можно ли возвращаться в столицу после 9 мая и какие сервисы еще не полностью возобновили работу в Киеве.

На вопрос, миновала ли угроза, Кличко ответил:

Мы не можем запрещать возвращаться людям. Если вас не пугают ограничения, вы можете возвращаться.

К таким ограничениям Кличко отнес: комендантский час, большое количество блокпостов, ограничение передвижения по лесополосам (взрывоопасные места), медленную работу общественного транспорта.

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Кроме того, опасность вражеских обстрелов сохраняется по сей день, ведь мы имеем дело с коварным врагом.

При этом столичный голова отметил: если у вас есть возможность переждать до завершения войны в безопасном месте, лучше оставаться там.

Бесплатный проезд

Также Виталий Кличко сообщил, что в столице в скором времени возобновят платный проезд в общественном транспорте. Это нужно, чтобы пополнять местный бюджет.

Отметим, что в столице ощущается нехватка топлива. Проверить, на каких АЗС Киева есть бензин, можно на карте по ссылке. А еще можно воспользоваться альтернативным транспортом – киевляне пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.