Электросамокаты и велосипеды. Как киевляне переживают дефицит бензина

Уже несколько дней люди по всей Украине стоят в очередях, чтобы заправить автомобиль. Ведь сейчас многим сложно прожить без авто — это собственное транспортное средство, с помощью которого можно с комфортом доехать куда угодно.

Но пока одни часами стоят в очередях на АЗС, другие быстро доехали на велосипедах самокатах или просто пошли пешком.

Следовательно, сэкономить бензин и соляру для нашего войска может каждый, а им горючее нужно больше.

Сейчас многие киевляне пользуются альтернативным транспортом — пересаживаются на велосипеды, ездят на самокатах или просто ходят пешком.

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Ведущий Факты ICTV Петр Демьянчук признается, что раньше на велосипеде катался не много, однако сейчас без него не может. На работу тоже ездит на двухколесном, и даже в магазин, потому что пешком идти не хочется.

В переходе на такой транспорт Петр видит только плюсы: независимость от общественного транспорта и польза для здоровья, а главное — экономия на бензине.

Жителям Киева нравятся также электросамокаты. Говорят, что для них это самый удобный способ передвигаться. За 15 минут можно проехать пять километров, а цена по сравнению с такси намного дешевле.

— Главная проблема — что не совпадает заявленный заряд батареи с реальным, — говорит житель столицы Алексей Величко.

Несмотря на кризис с горючим в столице, пока ходят автобусы, но какая ситуация будет дальше — пока неизвестно.

Ранее мы рассказывали, сколько еще будет продолжаться дефицит горючего в Украине.