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Рост цен неизбежен — когда закончится дефицит горючего в Украине и насколько могут повыситься цены

Елена Яковлева, редактор сайта 30 апреля 2022, 20:02

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