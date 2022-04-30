Рост цен неизбежен — когда закончится дефицит горючего в Украине и насколько могут повыситься цены

Даже если у тебя нет автомобиля, наверное, ты уже слышал(-а) о дефиците и повышении цен на топливо на украинских АЗС. Причин этому несколько: физическое уничтожение энергетической инфраструктуры Украины, логистические проблемы с закупкой горючего в Европе и невыгодные для компаний цены на топливо.

Директор ОАО Консалтинговая группа А-95 Сергей Куюн рассказал в эфире телемарафона, сколько еще продлится дефицит горючего и насколько может повыситься цена.

Когда закончится дефицит горючего в Украине

Я хотел бы сказать, что он закончится быстро, но не буду этого делать. Потому что ситуация действительно сложная. Она возникла не за один день, а обострялась с начала апреля, — рассказал Куюн.

Он выразил надежду, что в течение мая причины этого кризиса будут решены и где-то с июня рынок более-менее восстановится.

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Насколько может повыситься стоимость топлива

В Украине уже год действует государственное регулирование цены на топливо, поэтому какие-либо спекулятивные проявления невозможны. Однако даже учитывая этот фактор, рост все же будет.

На это есть две причины. Во-первых, за последние десять дней апреля стремительно растет цена на мировом рынке — цены на дизтопливо выросли более чем на 10%. Для украинских АЗС это прибавит около 2 грн/л к текущей цене.

Во-вторых, Кабмин сегодня опубликовал постановление, которым скорректировал формулу расчета предельной цены на нефтепродукты, в частности увеличил логистическую составляющую.

Это позволит большинству компаний закупать горючее в Европе. Однако логистика обходится достаточно дорого, поэтому это увеличит цену на 2-2,5 грн/л.

Итак, уже в начале мая у нас будет где-то плюс 4-5 грн к текущим ценам за литр. Бензин будет примерно 40 грн, дизтопливо — 44-45 грн за литр, — отметил Куюн.

Уже сейчас на многих заправках наблюдаются очереди и рост цен. Поэтому онлайн-карта работающих заправок в Киеве подскажет тебе, где в наличии есть горючее на АЗС столицы.