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Зростання неминуче — коли закінчиться дефіцит пального в Україні та наскільки можуть підвищитись ціни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 30 Квітня 2022, 20:02

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