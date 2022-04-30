Зростання неминуче — коли закінчиться дефіцит пального в Україні та наскільки можуть підвищитись ціни

Навіть якщо в тебе немає автомобіля, мабуть, ти вже чув(-ла) про дефіцит та підвищення цін на пальне на українських АЗС. Причин на це є кілька: фізичне знищення енергетичної інфраструктури України, логістичні проблеми із закупівлею пального в Європі та невигідні для компаній ціни на пальне.

Директор ВАТ Консалтингова група А-95 Сергій Куюн розповів в ефірі телемарафону, скільки ще триватиме дефіцит пального та наскільки може підвищитися ціна.

Коли закінчиться дефіцит пального в Україні

Я хотів би сказати, що він закінчиться швидко, але не робитиму цього. Тому що ситуація дійсно складна. Вона виникла не за один день, а загострювалась з початку квітня, — розповів Куюн.

Він висловив сподівання, що протягом травня причини цієї кризи будуть вирішені й десь з червня ринок більш-менш відновиться.

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Наскільки може підвищитися ціна на пальне

В Україні вже рік діє державне регулювання ціни на паливо, тому будь-які спекулятивні прояви неможливі. Проте навіть враховуючи цей фактор зростання все ж таки буде.

На це є дві причини. По-перше, протягом останніх десяти днів квітня стрімко зростає ціна на світовому ринку — ціни на дизпальне зросли більше ніж на 10%. Для українських АЗС це додасть приблизно 2 грн/л до поточної ціни.

По-друге, Кабмін сьогодні опублікував постанову, якою скоригував формулу розрахунку граничної ціни на нафтопродукти, зокрема збільшив логістичну складову.

Це дозволить більшості компаній закуповувати пальне в Європі. Проте логістика обходиться доволі дорого, тому це збільшить ціну на 2-2,5 грн/л.

Отже, вже на початку травня ми матимемо десь плюс 4-5 грн до поточних цін за літр. Бензин буде приблизно 40 грн, дизпальне — 44-45 грн за літр, — зазначив Куюн.

Уже зараз на багатьох заправках спостерігаються черги та зростання цін. Тому онлайн-карта працюючих заправок в Києві підкаже тобі, де в наявності є пальне на АЗС столиці.