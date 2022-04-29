Колапс пального: звідки виник дефіцит та як долатимуть проблему в Києві

Довжелезні черги на заправки та суворі обмеження, лише по десять літрів у бак. Таких не було навіть на початку війни. На деяких АЗС бензин продають лише постійним клієнтам по талонах. Є й такі, що вже зачинилися зовсім.

Чому виник раптово такий дефіцит, і саме у столиці — оператори не коментують. Аналітики кажуть, торгувати пальним на заправках просто не вигідно через державне регулювання цін.

Нині пальне українські компанії везуть з Європи, хоча до війни торгували здебільшого білоруським та російським.

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Частину виробляв Кременчуцький НПЗ, але росіяни знищили його на початку квітня. Імпорт з ЄС значно дорожчий, і є купа логістичних проблем.

Наразі КМДА просить жителів столиці пам’ятати про потреби армії та наших захисників і за можливості користуватися громадським транспортом. Мережа постійно розширюється, щоб забезпечити перевезення мешканців, які повертаються у столицю.

Закликаємо жителів столиці за можливості не пересуватися приватним автотранспортом, щоб першочергово забезпечити потребу у пальному для військових.

Наразі, як повідомив голова податкового комітету Данило Гетманцев, уряд начебто пішов назустріч операторам ринку і зараз корегує формулу, за якою встановлюють граничні ціни.

Учасники перемовин кажуть, для автомобілістів новини будуть невтішні — вартість пального зросте одразу на три гривні. Зате торгувати ним стане вигідно, тож дефіциту не буде!

Нагадаємо, раніше Сергій Притула розповів про скасування мита, закупівлю обладнання та роботу фонду під час війни.