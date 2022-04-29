Україна

Колапс пального: звідки виник дефіцит та як долатимуть проблему в Києві

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 29 Квітня 2022, 16:00

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