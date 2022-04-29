Коллапс топлива: откуда возник дефицит и как будут преодолевать проблему в Киеве

Длинные очереди на заправки и строгие ограничения, всего по десять литров в бак. Таких не было даже в начале войны. На некоторых АЗС бензин продается только постоянным клиентам по талонам. Есть и такие, что уже совсем закрылись.

Почему возник внезапно такой дефицит, и именно в столице — операторы не комментируют. Аналитики говорят, торговать горючим на заправках просто не выгодно из-за государственного регулирования цен.

Сейчас горючее украинские компании везут из Европы, хотя до войны в основном торговали белорусским и российским.

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Часть производил Кременчугский НПЗ, но россияне уничтожили его в начале апреля. Импорт из ЕС значительно дороже, и есть куча логистических проблем.

КГГА просит жителей столицы помнить о потребностях армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей.

Призываем жителей столицы по возможности не передвигаться на частном автотранспорте, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных.

В настоящее время, как сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, правительство вроде бы пошло навстречу операторам рынка и сейчас корректирует формулу, по которой устанавливают граничные цены.

Участники переговоров говорят, для автомобилистов новости будут неутешительными — стоимость горючего вырастет сразу на три гривны. Зато торговать им станет выгодно, так что дефицита не будет.

Напомним, ранее Сергей Притула рассказал об отмене пошлины, закупке оборудования и работе фонда во время войны.