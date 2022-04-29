Коллапс топлива: откуда возник дефицит и как будут преодолевать проблему в Киеве

Длинные очереди на заправки и строгие ограничения, всего по десять литров в бак. Таких не было даже в начале войны. На некоторых АЗС бензин продается только постоянным клиентам по талонам. Есть и такие, что уже совсем закрылись.
Почему возник внезапно такой дефицит, и именно в столице — операторы не комментируют. Аналитики говорят, торговать горючим на заправках просто не выгодно из-за государственного регулирования цен.
Сейчас горючее украинские компании везут из Европы, хотя до войны в основном торговали белорусским и российским.
Часть производил Кременчугский НПЗ, но россияне уничтожили его в начале апреля. Импорт из ЕС значительно дороже, и есть куча логистических проблем.
КГГА просит жителей столицы помнить о потребностях армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей.
Призываем жителей столицы по возможности не передвигаться на частном автотранспорте, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных.
Призываем жителей столицы по возможности не передвигаться на частном автотранспорте, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных.
В настоящее время, как сообщил глава налогового комитета Даниил Гетманцев, правительство вроде бы пошло навстречу операторам рынка и сейчас корректирует формулу, по которой устанавливают граничные цены.
Участники переговоров говорят, для автомобилистов новости будут неутешительными — стоимость горючего вырастет сразу на три гривны. Зато торговать им станет выгодно, так что дефицита не будет.
Напомним, ранее Сергей Притула рассказал об отмене пошлины, закупке оборудования и работе фонда во время войны.