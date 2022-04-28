Интервью

Отмена пошлины — это добро для волонтеров. Сергей Притула о закупке оборудования и работе фонда во время войны

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 апреля 2022, 20:00
Снргій Притула: інтерв'ю про волонтерство під час війни 2022
Фото: Instagram

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