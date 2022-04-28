Отмена пошлины — это добро для волонтеров. Сергей Притула о закупке оборудования и работе фонда во время войны

Сергей Притула — известный украинский телеведущий и волонтер. С 2014 года он помогал украинской армии и продолжает это делать, обеспечивая наших бойцов всем необходимым.

В своем интервью он рассказал о волонтерстве во время полномасштабного вторжения.

— На чем концентрируется ваш фонд? С какими потребностями вы больше всего сталкиваетесь?

— Сейчас есть много запросов от “спецуры”, то есть людей, перед которыми стоят более изощренные задачи и которым нужны для этого соответствующие технические средства, достаточно дорогостоящие.

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К примеру, приборы ночного видения, которые стоят от восьми тысяч долларов за единицу. Далее комплексы БПЛА (беспилотные летательные аппараты — ред.), которых катастрофически не хватает, потому что украинские производители эвакуировали свои производства и только сейчас возвращаются к возобновлению серийного производства.

О транспорте

— В парламенте хотят отменить нулевую пошлину на ввоз авто. Будет ли вам это мешать?

— Если коротко и откровенно, то нет. Есть ведь такое понятие, как репутация, и определенный багаж того, чем ты занимался последние восемь лет.

Сергей Притула сказал, что его фонд обеспечивает войска разными видами транспорта: от джипов до багги, и даже “амфибиями”.

— Нам не нужно никому ничего объяснять и доказывать. Репутация идет впереди нас, и это упрощает коммуникацию, условно говоря, на границе.

Он говорит, что шаг, предпринятый государством по отмене пошлины, был правильным. Ведь многие волонтеры начали завозить автомобили, хоть и не в больших масштабах.

То, что Кабмин снял пошлину — это было добро для всех волонтеров.

— Я не могу описать количественно, но это тысячи разноплановых автомобилей, которые нужны нашему войску. И я бы даже просил оставить эту возможность для верифицированной волонтерской среды.

О реестре волонтеров

Сергей Притула рассказал, что в 2014–2015 годах появился реестр волонтеров. Однако, по его словам, большинство волонтеров протестовали против этой идеи.

— Но потом пришел “маячок” от фискальной службы. Когда я, физическое лицо, был волонтером, до того как начал фондом работать, то мне сказали, что те поступления, которые будут приходить на карточку, будут считаться прибылью. Пришлось становиться в реестр, чтобы счета были верифицированы как волонтерские.

В противном случае, говорит Притула, нужно платить большие суммы налогов.

Об экономическом ресурсе волонтерства

— Экономический ресурс не столько волонтерства, а людей, которые донатят волонтерам, будет иссякать, и это абсолютно логичный процесс. Мы это проходили в 2014–2015 годах.

Однако Сергей говорит, что с течением времени будут исчезать запросы на некоторые предметы, например бронежилеты, и волонтеры сосредоточатся на других запросах.

Также он считает, что будут отсеиваться люди, занимающиеся волонтерством.

— У меня было совещание со своими штабными, мы видели, что за май – июнь получим только на наш фонд 325 дронов. Это довольно солидная история и достаточно дорогостоящая. Но если бы мы сейчас контрактовали такое количество, я не знаю, хватило бы средств или нет.

Сергей Притула поблагодарил всех украинцев в Украине и за ее пределами. Всем, кто занимается волонтерством, ведь это помогает нашим военным.

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