Будет еще очень интересная вещь в плане маневренной войны — Олег Жданов о действиях России, Донбассе и наступлении на Киев

Олег Жданов – военный эксперт и полковник запаса ВСУ.

После службы преподавал в Национальной академии обороны Украины, а затем работал в главном управлении ракетных войск и артиллерии.

С 2004 по 2007 год был в Главном оперативном управлении Генерального штаба украинской армии.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Сегодня аналитика Олега Жданова спрашивают украинские телеканалы и активно интересуются украинцы.

Поэтому специальный корреспондент программы Факты недели Александр Визгин подробно пообщался с Олегом Ждановым по поводу войны в Украине с Россией, поведения и действия оккупантов, ситуации на украинских территориях и маневренной обороны ВСУ.

Начало войны — ракетно-бомбовые удары и сухопутное вторжение

Я думаю, Путин принял такое решение в соответствии с докладами ФСБ, которые готовили оценку обстановки и оценку противника. Поэтому он, очевидно, прочтя или выслушав его (а это мог быть или Патрушев, или Бортников), решил: зачем целый месяц ждать?

За этот месяц может измениться внешняя обстановка, и Украина, я думаю, он допускал, что Украина может получить помощь от стран-партнеров не в том объеме, как она есть.

Поэтому он решил, что нужно идти вместе: огневой налет, ракетно-бомбовый массированный удар и вторжение сухопутной группировки.

Кстати, как “специальную операцию” – они начали все правильно. Первым был ракетно-бомбовый удар, затем – захват аэродрома в Гостомеле.

Если бы они захватили аэродром в Гостомеле, сюда села бы воздушно-десантная дивизия, и она бы захватила Киев за несколько часов.

Десантники захватывают Киев, уничтожают руководство страны или берут в плен, насколько я знаю, там было больше на уничтожение, потому что у них есть Янукович. Почему – потому что Путин всегда называл Майдан переворотом, а Януковича всегда позиционировал как легитимного президента.

А затем, на вторые сутки, подходят основные силы в колоннах. И у них что в броне лежит – парадная форма. И они сразу катают. Вот такой замысел был. Но они не ожидали, что будет такое сопротивление.

И, кстати, я скажу, что гостомельский десант, он, пожалуй, самый живучий был. Несмотря на то, что он был блокирован сразу, там Нацгвардия поработала очень хорошо, и вертолеты бросили десант на произвол судьбы.

Они его должны были высадить и обеспечить ему огневую поддержку, а после того как мы три вертолета сбили, они просто ушли. Но десант продержался около шести или восьми часов.

На что засчитывали

– ФСБ деньги украла, написала ложный доклад. Согласно этим докладам, в каждом крупном городе должно было быть до 5 тыс. сторонников, готовых выйти на митинг с флагами России, и до 2 тыс. боевиков, готовых взять оружие и захватывать админздания, как в 2014 году. Но оказалось, что, кроме небольшой агентуры, больше ничего нет. И поэтому поддержки не было.

Одна ошибка россиян влечет за собой другую. Масштаб вторжения не соответствует крепости страны, в которую они вторгаются. Я бы так оценил это, с военной точки зрения. Поскольку массированный ракетный и авиационный удар должен был быть раз в пять более мощным. Ведь они даже не покрыли все точки расположения систем, стационарных систем, ПВО. И потому она сработала и до сих пор жива.

Это инсайдерская информация, но к моменту начала нанесения первого массированного удара наша авиация была почти вся в воздухе.

Поэтому аэродромы – да, пострадали, но самолеты мы не потеряли. И потом мы их передислоцировали на уцелевшие аэродромы.

Первая ошибка – оценка противника, она повлекла за собой кучу других ошибок. А раз уж маховик военной машины раскручен, остановить его невозможно. И скорректировать его очень тяжело. Единственное, что мы заметили на сегодняшний день, это то, что они стали очень осторожными и уже не идут сразу в лобовую атаку, а выдвигаются мелкими группами и прощупывают нашу оборону.

Если встречают сопротивление, сразу откатываются назад. И, как правило, попадают в ловушку нашей артиллерии. Они просто осторожнее, но изменить систему ведения боевых действий за двое-трое суток, даже за неделю – это невозможно.

Вооруженные силы Украины и маневринная война

– Украинцы ведут маневринную войну. Кстати, что мы вынесли из этих семи лет перерыва, я считаю от Минска-2, когда активная фаза боевых действий закончилась. Единственное, что мы вынесли и что спасло нас, это то, что мы научились современным методикам ведения современной войны.

РФ сегодня даже не понимает некоторые способы ведения современной войны. Они воюют по шаблонам. Я смотрю на их действия и вспоминаю свое военное училище, боевой устав еще Советского Союза. Они — то же самое: тяжелые бронированные колонны, мало маневренные и массированные удары, массированные атаки в едином бронированном порядке. С поддержкой авиации и артиллерии.

Это Вторая мировая война! Ребята, это Вторая мировая война.

Если бы не было мобильной обороны, мы потеряли бы большую часть Вооруженных сил. И, может быть, прорыв нашей обороны был бы катастрофичен для всей страны. Единственное, где мы сейчас вынуждены более-менее привязываться к позициям, это Донбасс. Там сейчас позиционная война, и мы стараемся маневрировать.

И я вам скажу, что мы не все методики применили. Сейчас все ждут “зеленку”, я скажу, что будет еще одна очень интересная вещь в плане маневренной войны. Вот так, не обороны, а именно войны маневренной. И мы увидим, что продемонстрируют наши Вооруженные силы в ходе этой маневренной войны.

– Захватчики даже советскими боевыми уставами пренебрегают. К примеру, прямой запрет возводить понтонные переправы в зоне действия вражеской артиллерии.

– У них нет выбора. Это так же, как и с Чернобаевкой. Да, это единственный плацдарм для того, чтобы накопить материальные запасы и войска для развития наступления на Николаев или Вознесенск.

Поэтому они постоянно накапливаются там, но не могут обеспечить безопасность для себя. Либо прикрытие из воздуха, контроль всей территории вокруг, либо артиллерийский контроль. Артиллерийскими средствами. Они этого не могут сделать.

Мы каждый раз наносим удар, и каждый раз не с того места, где было предыдущее. Наша артиллерия, дай Бог, достает.

А сейчас, если мы получим еще западную артиллерию, у которой дальность почти вдвое больше, чем у тех образцов, которые есть на вооружении у нас и РФ, ситуация изменится еще больше в нашу пользу.

Наступлениюе на Киев

– С самого начала весь план сломался. Я так понимаю, что Киев был вторым ударом. Основной удар все же был на Донбассе. Россия хотела мгновенно выдвинуться к административным границам областей, показать, что победила. А параллельно второй удар был по Киеву.

Потом, когда стало понятно, что под Киевом есть успех, а на Донбассе они не продвинулись ни на метр, потому что там линия обороны, как Мажино или Маннергейма (мы семь лет ее оборудовали), тогда мы увидели, что они дошли до Киева.

Вспомните, на следующий день на Оболони уже были бронегруппы. И на Житомирской трассе прорыв бронегрупп был отдельным. Мы срочно там взрывали мосты.

Они тут же меняют направление главного удара и сосредотачиваются на Киеве: берем Киев, потом все решим.

А когда под Киевом захватчики увязли в позиционных боях и мы начали наносить поражение, они поняли, что замкнуты в этом лесном и болотистом пространстве.

Нет маневра, мы постоянно их уничтожаем. Оккупанты поняли, что нужно возвращаться к первоначальному плану. И снова направление главного удара – на Донбассе.

И тогда они осознали, что нужно стягивать все, что есть, на одно направление. И, сосредоточив усилия на одном направлении, пытаться добиться успеха.

То, что мы с вами сейчас наблюдаем. Они все туда стянули и пытаются прорвать нашу оборону теми силами, которые у них есть.

Россия, мобилизация и территория под угрозой

Захватчики понимают, что резерва нет больше, его можно собрать.

Кстати, знаете, каков человеческий резерв, согласно оценок? 18 млн. Они могут поставить “под ружье” 18 млн, если объявят всеобщую мобилизацию.

Чем их будут вооружать, кормить и одевать – это уже другой вопрос. Но там безумный есть мобилизационный ресурс. Гораздо больше, чем у нас.

Основной боевой части этой армии уже практически не существует. Среди генералов генерального штаба вооруженных сил России было предложение Путину не проводить это второе наступление. Потому что следующую волну могут собрать и выставить не раньше, чем через три или четыре месяца. Вот такая ситуация.

А если будут другие задачи на сегодняшний день – что-то все подзабыли о талибах, которые ждут, когда перевал подсохнет немного. И 201 базы, которая стояла в Таджикистане, нет. Она здесь.

И что они будут делать, неизвестно. А это их давняя цель, талибов, – пройти по Ферганской долине и покорить эти земли, принести туда фундаментальный ислам и расширить сферу влияния на страны Азии.

Что будет делать Россия? Оперативного резерва, который завтра может пойти в бой, у них нет.

Поэтому сегодня на Донбассе они действуют, как в последний раз. Идут в атаку, несмотря на потери в технике, личном составе. Потому что для них это реально последнее сражение.

Либо они проиграли, либо они выиграли. И наша главная задача – это удержать оборону и нанести как можно большее огневое поражение живой силе и технике противника.

Донбасс

– Наступление началось, но мы заставили захватчиков начинать его не так, как они планировали. Все снова пошло сразу не по плану.

Смотрите, они пытались сформировать большую ударную группировку, которая должна была на небольшом участке прорвать нашу оборону и развивать наступление и успех в сторону поставленных задач. А это у них Северодонецк и Краматорск. Для окружения наших войск в зоне Операции объединенных сил.

Но ситуация с резервами, причем как человеческими, так и резервами техники, оказалась очень плохой для россиян. До 20 батальонных тактических групп до сих пор находятся на территории РФ, получают технику, личный состав и еще не введены сюда.

Однако мы, нанося огневое поражение, заставили РФ приступить к активным не наступательным, а атакующим действиям.

С положения непосредственного столкновения с нашими войсками они начали атакующие действия наших позиций. И путем введения батальонных тактических групп, которые уже восстановили боеспособность, они пытаются наращивать усилия.

Но мы организовали своеобразный конвейер: мы успеваем наносить поражение тем, кто на переднем крае, они их убирают, и следующие заходят. И поэтому нет такого массированного наступления, как мы ожидали.

Мариуполь

Вместо массированного наступления мы получили наступление, растянутое во времени. Судя по тому, что я слышу по Мариуполю на сегодняшний день.

Кстати, вот тоже — что там происходит? Почему Путин поставил задачу прекратить штурмовые действия Азовстали? А это свидетельствует о том, что они сняли оттуда войска.

Войска, те батальонные тактические группы или части, которые штурмовали Азовсталь, штурмовали Мариуполь. Они нужны в другом направлении.

Опять же, приходим к выводу, что с резервами все очень плохо в российской армии. И они перебрасывают регулярные и боеспособные части.

Я так понимаю, где-то на Донбасс они их перебросили. Поэтому отдается приказ не штурмовать, а взять плотно периметр, как он сказал: чтобы муха не пролетела.

Думаю, что бомбардировки и артиллерийские обстрелы продолжатся, чтобы истощить защитников и заставить их сдаться. А там площадь больше 20 кв. км, и чтобы периметр закрыть плотно, пожалуй, с десяток тысяч нужно военнослужащих.

В плане штурма для защитников Мариуполя сейчас будет легче. Хотя авиационные и артиллерийские удары не снимают существующего напряжения на Азовстали.

Танков в Украине больше, чем было до начала войны. Это парадокс?

– Это феноменальное явление. Потому что даже раньше, когда оккупанты отступали, то всегда успевали вывести эту технику из строя. А сейчас просто личный состав разбегается. Скажу так, что это было в первый период. А на Донбассе уже вряд ли такое будет. Потому что они немного научились воевать и стали осторожнее. Вот в этом смысле.

Россияне уже не лезут так в бой. А здесь — да, в этом случае это было феноменально. Не ожидая такого сопротивления, они не готовили личный состав к реальным боевым действиям.

И потому закончилась солярка, машина стала, а экипаж не знает, что делать, где эти командиры. А потом, когда началось сопротивление на нашей территории, они стали просто разбегаться.

Жестокость в отношении местного населения, братские могилы

– Помните, летом прошлого года была информация, что в РФ составляют расстрельные списки для нас с вами, для украинцев?

И там было три категории: кого расстрелять, кого в концлагерь, а кого на высылку. Потом мы это увидели в статье, которая вышла на страницах РИА Новости, российского издания. Это фактически план геноцида, уничтожение украинской нации. Нас с вами как нации. И государства соответственно. Так вот, это оказалось правдой.

Когда войска пришли, то сразу кто приходил? Приходил спецназ и проводил карательные операции. Они вычисляют активистов, тех, кто был при руководящих должностях во времена нашей власти, и они их расстреливают.

Допрашивают и расстреливают. Пытки и расстрелы. А остальные войска смотрят. Ага, им можно, и их никто не накажет. И командиры местные смотрят на это, и тоже понимают, что можно. И бойцы идут и начинают: берут кувалду из танка, выламывают двери и грабят квартиры.

Существует даже градация мародерства: офицеры собирают драгоценности и деньги, отбирают у солдат, там уже конкуренция. Это практически преступная организация уже нарастает.

А безнаказанность, она порождает такие преступления. Сейчас будет разочарование еще одно.

Ведь если под Киевом было что грабить, здесь более или менее богатое население, и уровень жизни намного выше, то на Донбассе нечего грабить. И у них сейчас будет еще одно разочарование этой войной.

Что для нас, кстати, будет очень положительно.

Напомним, ранее Олег Жданов рассказывал, как может завершиться второй этап войны России против Украины.