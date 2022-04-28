Скасування мита — це добро для волонтерів. Сергій Притула про закупівлю обладнання та роботу фонду під час війни

Сергій Притула — відомий український телеведучий та волонтер. З 2014 року він допомагав українській армії та нині продовжує це робити, забезпечуючи наших бійців усім необхідним.

Тож у своєму інтерв’ю він розповів про волонтерство під час повномасштабного вторгнення.

— На чому концентрується ваш фонд? З якими потребами ви найбільше стикаєтесь?

— Зараз є багато запитів від “спецури”, тобто людей, які мають дещо витонченіші завдання та потребують для цього відповідних технічних засобів, які є досить дороговартісними.

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Наприклад, прилади нічного бачення, які коштують від восьми тисяч доларів за одиницю. Далі комплекси БПЛА (безпілотні літальні апарати — ред.), яких катастрофічно не вистачає, адже українські виробники евакуювали свої виробництва і тільки зараз повертаються до відновлення серійного виробництва.

Про транспорт

— В парламенті хочуть скасувати нульове мито на ввезення авто. Чи заважатиме це вам?

— Якщо коротко та відверто, то ні. Адже є таке поняття, як репутація, та певний багаж того, чим ти займався останні вісім років.

Сергій Притула сказав, що його фонд забезпечує війська різними видами транспорту: від джипів до баггі та навіть “амфібіями”.

— Нам не треба нікому нічого пояснювати та доводити, репутація йде попереду нас, і це спрощує комунікацію, умовно кажучи, на кордоні.

Він каже, що крок, який здійснила держава щодо скасування мита, був правильним. Адже багато волонтерів почали завозити авто, хоч і не в великих масштабах.

Те, що Кабмін зняв мито — це було добро для всіх волонтерів.

— Я не можу описати кількісно, але це тисячі автомобілів різнопланових, які потрібні нашому війську. І я навіть просив би залишити цю можливість для верифікованого волонтерського середовища.

Про реєстр волонтерів

Сергій Притула розповів, що у 2014–2015 роках з’явився реєстр волонтерів. Проте, за його словами, більшість волонтерів протестували проти цієї ідеї.

— Але потім прийшов “маячок” від фіскальної служби. Коли я, фізична особа, був волонтер, до того як почав з фондом працювати, то мені сказали, що ті надходження, які будуть приходити на картку, вважатимуться прибутком. Тож довелося ставати в реєстр, щоб рахунки були верифіковані як волонтерські.

В іншому випадку, каже Притула, треба платити великі суми податків.

Про економічний ресурс волонтерства

— Економічний ресурс не так волонтерства, а людей, які донатять волонтерам, вичерпуватиметься, і це абсолютно логічний процес. Ми це проходили у 2014–2015 роках.

Проте Сергій каже, що з плином часу зникатимуть запити на деякі предмети, наприклад, бронежилети, і волонтери зосередяться на інших запитах.

Також він вважає, що відсіюватимуться люди, які займаються волонтерством.

— Я мав нараду зі своїми штабними. Ми бачили, що за травень – червень отримаємо тільки на наш фонд 325 дронів. Це доволі солідна історія і достатньо дороговартісна. Але якби ми зараз контрактували таку кількість, я не знаю, чи нам би вистачило коштів.

Сергій Притула подякував усім українцям в Україні та за її межами. Всім, хто займається волонтерством, адже це допомагає нашим військовим.

Кожного українця цікавить, що буде далі. Тож раніше військовий експерт Олег Жданов розповів про ситуацію в країні, маневрову оборону ЗСУ та на що розраховувала Росія.