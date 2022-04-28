Інтерв'ю

Скасування мита — це добро для волонтерів. Сергій Притула про закупівлю обладнання та роботу фонду під час війни

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Квітня 2022, 20:00
Снргій Притула: інтерв'ю про волонтерство під час війни 2022
Фото: Instagram

Більше новин
Ракетні удари по Києву 28 квітня
Ракетні удари по Києву 28 квітня: розповідаємо, що відомо
Людмила Денісова
Асиміляція, тортури та депортація українців на Далекий Схід — Людмила Денісова про злочини російських окупантів на нашій землі
Джо Байден зробив нову заяву щодо України - ми готові до будь-якої дії Росії
Путін ніколи не зможе домінувати в Україні — про що розповів Джо Байден на брифінгу
Як вберегти дітям зуби від карієсу в умовах війни
Жодних льодяників! Стоматолог про те, як зберегти діткам зуби під час війни
Дивитись більше

Матеріали по темі

Ракетні удари по Києву 28 квітня
Ракетні удари по Києву 28 квітня: розповідаємо, що відомо
Людмила Денісова
Асиміляція, тортури та депортація українців на Далекий Схід — Людмила Денісова про злочини російських окупантів на нашій землі
Джо Байден зробив нову заяву щодо України - ми готові до будь-якої дії Росії
Путін ніколи не зможе домінувати в Україні — про що розповів Джо Байден на брифінгу
Як вберегти дітям зуби від карієсу в умовах війни
Жодних льодяників! Стоматолог про те, як зберегти діткам зуби під час війни

Відео
Ракетні удари по Києву 28 квітня

Ракетні удари по Києву 28 квітня: розповідаємо, що відомо
Людмила Денісова
Асиміляція, тортури та депортація українців на Далекий Схід — Людмила Денісова про злочини російських окупантів на нашій землі
Програма ленд-ліз - що це і чому ухвалений Сенатом США закон такий важливий для України
Сенат США одноголосно проголосував за відновлення ленд-лізу — що це таке та чим допоможе Україні
0:03:07
Зустріч Володимира Зеленського та Кирила Петкова у Києві
Ремонт військової техніки та співпраця в енергетичній сфері — про що домовились Україна і Болгарія у Києві
0:04:05
Як живе після окупації село Мощун
Це був місяць пекла. Як оговтується від окупації село Мощун на Київщині
0:02:46
Перехоплені СБУ розмови російських військових
Російські військові грають у гру “хто більший садист”: нові перехоплені розмови СБУ
0:02:26
Як ЗСУ знищили ворога під Запоріжжям
Нищівний удар від ЗСУ російській армії під Запоріжжям: розповідаємо про ситуацію в області
0:05:16
Звернення Святослава Паламара
Чим довше стоїмо ми, тим легше нашій армії по всій країні: звернення від заступника командира полку Азов
0:06:04
Тарас Чмут про нові поставки зброї та вірогідність висадки десанту РФ
Основне питання — терміни доставки. Тарас Чмут про нову зброю для України
Ракетний удар по Запоріжжю 28 квітня
Російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю 28 квітня: розповідаємо, що відомо
Більше відео
Скасування мита — це добро для волонтерів. Сергій Притула про закупівлю обладнання та роботу фонду під час війни
Читати далі
Українці за кордоном під час війни. Олександра Каленюк розповіла про життя в Румунії та неймовірне ставлення місцевих до біженців

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь