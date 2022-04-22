Увесь час зараз присвячений волонтерству: Євген Кот про допомогу українським військовим

Нещодавно Україна відзначала день волонтера, і цьогоріч це стало просто професійним святом для мільйонів українців.

Задля спільної перемоги увесь народ згуртувався як ніколи, а до праці долучились люди абсолютно різних професій.

Серед них хореограф-постановник і суддя проекту Україна має талант Євген Кот.

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Він розповів про свою волонтерську діяльність, як йому вдається знаходити необхідне обладнання та збирати кошти на автомобілі для наших військових.

Спочатку допомагав ТрО та військовим, які стояли на постах неподалік від будинку хореографа. Робили коктейлі Молотова, шукали тканину для маскувальних сіток, привозили одяг, їжу та засоби гігієни.

Воювати я не вмію, але хочу допомагати, чим можу.

Також значна частина сімейного бюджету пішла на благодійність. Але згодом зупинився на організації волонтерського процесу.

Спочатку приходили запити від військових, яким були потрібні машини, бронежилети, турнікети тощо. Потім почав дізнаватись, де їх можна купити, та збирати на них кошти.

Ми на все назбираємо. Головне – щоб хлопці були живі та здорові.

Дружина теж вирішила допомагати, чим може. Тому створила курс Рух заради життя і передає всі вилучені кошти на потреби ЗСУ або біженців.

Хочеться згодом теж створити щось своє, але поки увесь час зараз присвячений волонтерству.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке емоційне вигорання волонтерів та як його побороти.