Пташка, Танчик та доктор Наташа: як працюють троє подруг-волонтерок на Київщині

Напередодні в Україні відзначали День вдячності волонтерам. Пташка, Танчик та доктор Наташа — столичні волонтерки, які вже вісім років допомагають українській армії.

Тепер на їхніх плечах ще й амуніція, продовольство, медикаменти та психологічна допомога для тих, хто пережив російську окупацію.

Збирати на все життєво необхідне допомагають прості люди: хто п’ять гривень, а хто — мільйон.

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Троє подруг-волонтерок працюють в одному екіпажі. Під час війни їм дозволили стати поліцейськими, аби не лише роздавати все потрібне в офісі, а й мати змогу розвозити медикаменти та надавати допомогу в деокупованих населених пунктах, які тимчасово закриті для проїзду цивільних.

У багатьох селищах та селах, куди доїжджає волонтерський екіпаж, люди виходять у центр села і, фактично, цілу добу чекають бодай на якусь допомогу — медичну або продовольство.

Були такі села, де ти даєш цитрамон, і людина плаче, або даєш снодійне і людина плаче, тому що не змогла того знайти раніше.

А траплялись і такі випадки, коли взагалі нікого не було. Лише одна хата, де перебувала лежача людина.

Тоді ставало зрозуміло, що, проїхавши півтори години часу, вдалось знайти ту єдину людину, котрій потрібна була допомога.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на будь-який формат обміну, якщо це дозволить врятувати цивільних та захисників Маріуполя.