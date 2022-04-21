Птичка, Танчик и доктор Наташа: как работают трое подруг-волонтеров в Киевской области

Накануне в Украине отмечали День благодарности волонтерам. Птичка, Танчик и доктор Наташа – столичные волонтеры, которые уже восемь лет помогают украинской армии.

Теперь на их плечах еще и амуниция, продовольствие, медикаменты и психологическая помощь для тех, кто пережил российскую оккупацию.

Собирать на все необходимое помогают простые люди: кто пять гривен, а кто – миллион.

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Трое подруг-волонтеров работают в одном экипаже. Во время войны им разрешили стать полицейскими, чтобы не только раздавать все необходимое в офисе, но и развозить медикаменты и оказывать помощь в деоккупированных населенных пунктах, временно закрытых для проезда гражданских.

Во многих поселках и селах, куда доезжает волонтерский экипаж, люди выходят в центр села и целые сутки ждут хоть какую-нибудь помощь – медицинскую или продовольствие.

Были такие деревни, где ты даешь цитрамон, и человек плачет, или даешь снотворное и человек плачет, потому что не смог этого найти раньше.

А бывало и такое, когда вообще никого не было. Только один дом, где находился лежачий человек.

Тогда становилось понятно, что проехав полтора часа, удалось найти этого единственного человека, которому нужна помощь.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату обмена, если это позволит спасти гражданских и защитников Мариуполя.