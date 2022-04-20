Украина готова на любой формат обмена для спасения людей из Мариуполя — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату обмена, если это позволит спасти гражданских и защитников Мариуполя. В частности, вариант обмена российских военнопленных на гарантии безопасности для гуманитарного коридора из города.
Об этом Зеленский заявил 20 апреля во время совместного брифинга с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в столице, передает Интерфакс-Украина.
— Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских граждан. Российских военных, которых они оставили. И трупы они оставили, и раненых оставили.
Поэтому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена, – заявил Зеленский.
Поэтому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена, – заявил Зеленский.
По поводу деблокады Мариуполя Зеленский отметил, что пока нельзя сказать, когда это станет возможным. Но сдаваться врагу никто не планирует.
Также президент отметил, что существует два пути для деблокады Мариуполя:
— Пока что на это не соглашается Российская Федерация, с какими бы публичными сигналами она не выходила и не говорила, что готова, — заявил Зеленский.
Ситуация в Мариуполе сейчас крайне сложная.
На руках наших бойцов сотни раненых людей. Защищая своими спинами гражданских, они гибнут, — констатировал Зеленский.
На руках наших бойцов сотни раненых людей. Защищая своими спинами гражданских, они гибнут, — констатировал Зеленский.
Напомним, накануне российские военные сбросили сверхмощную бомбу на больницу в Мариуполе. По данным бойцов Азова, под завалами оказались много мирных жителей.