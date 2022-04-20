Украина готова на любой формат обмена для спасения людей из Мариуполя — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату обмена, если это позволит спасти гражданских и защитников Мариуполя. В частности, вариант обмена российских военнопленных на гарантии безопасности для гуманитарного коридора из города.

Об этом Зеленский заявил 20 апреля во время совместного брифинга с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в столице, передает Интерфакс-Украина.

— Мы готовы к разным форматам обмена наших людей на российских граждан. Российских военных, которых они оставили. И трупы они оставили, и раненых оставили.

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Поэтому мы готовы ради наших людей, как военных, так и гражданских, на любой формат обмена, – заявил Зеленский.

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По поводу деблокады Мариуполя Зеленский отметил, что пока нельзя сказать, когда это станет возможным. Но сдаваться врагу никто не планирует.

Также президент отметил, что существует два пути для деблокады Мариуполя:

Первый – это серьезная помощь с оружием, на которую рассчитывает Украина и защитники Мариуполя

Второй – дипломатический.

— Пока что на это не соглашается Российская Федерация, с какими бы публичными сигналами она не выходила и не говорила, что готова, — заявил Зеленский.

Ситуация в Мариуполе сейчас крайне сложная.

На руках наших бойцов сотни раненых людей. Защищая своими спинами гражданских, они гибнут, — констатировал Зеленский.

Напомним, накануне российские военные сбросили сверхмощную бомбу на больницу в Мариуполе. По данным бойцов Азова, под завалами оказались много мирных жителей.