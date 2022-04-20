Україна готова на будь-який формат обміну задля порятунку людей з Маріуполя — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова на будь-який формат обміну, якщо це дозволить врятувати цивільних та захисників Маріуполя. Зокрема, і варіант обміну російських військовополонених на гарантії безпеки для гуманітарного коридору з міста.
Про це Зеленський заявив 20 квітня під час спільного брифінгу з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у столиці.
— Ми готові до різних форматів обміну наших людей на російських людей. Російських військових, яких вони залишили. І трупи вони залишили, і поранених вони залишили.
Тому ми готові заради наших людей, як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну, – заявив Зеленський.
Тому ми готові заради наших людей, як військових, так і цивільних, на будь-який формат обміну, – заявив Зеленський.
Глава держави також додав, що впродовж всього терміну президентства був готовий до діалогу з Росією задля завершення війни. Утім, у Москви не було відповідного бажання.
Щодо деблокади Маріуполя Зеленський зазначив, що наразі не можна сказати, коли це стане можливим. Але здаватися ворогу ніхто не планує.