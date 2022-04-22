Все время сейчас посвящено волонтерству: Евгений Кот о помощи украинским военным

Недавно Украина отмечала день волонтера, и в этом году это просто профессиональный праздник для миллионов украинцев.
Для общей победы весь народ сплотился как никогда, а к труду приобщились люди совершенно разных профессий.
Среди них хореограф-постановщик и судья проекта Украины талант Евгений Кот.
Он рассказал о своей волонтерской деятельности, как ему удается найти необходимое оборудование и собирать средства на автомобили для наших военных.
Сначала помогал ТРО и военным, которые стояли на постах недалеко от дома хореографа. Делали коктейли Молотова, искали ткань для маскировочных сеток, привозили одежду, еду и средства гигиены.
Воевать я не умею, но хочу помогать, чем могу.
Воевать я не умею, но хочу помогать, чем могу.
Также значительная часть семейного бюджета ушла на благотворительность. Но потом остановился на организации волонтерского процесса.
Сначала приходили запросы от военных, которым требовались машин, бронежилеты, турникеты и так далее. Потом стал узнавать, где их можно купить и собирать на них средства.
Мы на все соберем. Главное – чтобы ребята были живы и здоровы.
Мы на все соберем. Главное – чтобы ребята были живы и здоровы.
Жена тоже решила помогать чем может. Поэтому создала курс Движения ради жизни и передает все изъятые средства на нужды ВСУ или беженцев.
Хочется со временем тоже создать что-то свое, но пока все время сейчас посвящено волонтерству.
Хочется со временем тоже создать что-то свое, но пока все время сейчас посвящено волонтерству.
Напомним, ранее мы рассказывали, что такое эмоциональное выгорание волонтеров и как его преодолеть.