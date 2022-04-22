Все время сейчас посвящено волонтерству: Евгений Кот о помощи украинским военным

Недавно Украина отмечала день волонтера, и в этом году это просто профессиональный праздник для миллионов украинцев.

Для общей победы весь народ сплотился как никогда, а к труду приобщились люди совершенно разных профессий.

Среди них хореограф-постановщик и судья проекта Украины талант Евгений Кот.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Он рассказал о своей волонтерской деятельности, как ему удается найти необходимое оборудование и собирать средства на автомобили для наших военных.

Сначала помогал ТРО и военным, которые стояли на постах недалеко от дома хореографа. Делали коктейли Молотова, искали ткань для маскировочных сеток, привозили одежду, еду и средства гигиены.

Воевать я не умею, но хочу помогать, чем могу.

Также значительная часть семейного бюджета ушла на благотворительность. Но потом остановился на организации волонтерского процесса.

Сначала приходили запросы от военных, которым требовались машин, бронежилеты, турникеты и так далее. Потом стал узнавать, где их можно купить и собирать на них средства.

Мы на все соберем. Главное – чтобы ребята были живы и здоровы.

Жена тоже решила помогать чем может. Поэтому создала курс Движения ради жизни и передает все изъятые средства на нужды ВСУ или беженцев.

Хочется со временем тоже создать что-то свое, но пока все время сейчас посвящено волонтерству.

Напомним, ранее мы рассказывали, что такое эмоциональное выгорание волонтеров и как его преодолеть.