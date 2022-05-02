Електросамокати та велосипеди. Як кияни переживають дефіцит пального

Уже кілька днів люди по всій Україні стоять у чергах, щоб заправити автомобіль. Адже нині багатьом складно прожити без авто — це власний транспортний засіб, яким можна з комфортом доїхати будь-куди.

Але поки одні годинами стоять у чергах на АЗС, інші швидко доїхали на велосипедах, самокатах або просто пішли пішки.

Відтак заощадити бензин та соляру для нашого війська може кожен, а їм воно потрібне більше.

Нині багато киян користуються альтернативним транспортом — пересідають на велосипеди, їздять на самокатах чи просто ходять пішки.

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Ведучий Факти ICTV Петро Дем’янчук зізнається, що раніше на велосипеді катався не багато, проте зараз без нього не може. На роботу теж їздить на двоколісному, і навіть в магазин, бо пішки йти не хочеться.

У переході на такий транспорт Петро бачить лише плюси: незалежність від громадського транспорту та користь для здоров’я, а головне — економія на бензині.

Жителям Києва до вподоби також електросамокати. Кажуть, що для них це найзручніший спосіб пересуватися. За 15 хвилин можна проїхати п’ять кілометрів, а ціна, якщо порівняти з таксі, набагато дешевша.

— Головна проблема — що не збігається заявлений заряд батареї з реальним, — каже мешканець столиці Олексій Величко.

Попри кризу з пальним у столиці поки що ходять автобуси, але яка ситуація буде далі — наразі не відомо.

Раніше ми розповідали, скільки ще триватиме дефіцит пального в Україні.