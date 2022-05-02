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Електросамокати та велосипеди. Як кияни переживають дефіцит пального

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 02 Травня 2022, 13:00

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