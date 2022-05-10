Не заперечую. Кличко нарешті дозволив повертатися до Києва, але з обережністю

Міський голова столиці Віталій Кличко розповів, чи можна повертатися до столиці після 9 травня та які сервіси ще не повністю відновили роботу в Києві.
На запитання, чи минула загроза, Кличко відповів:
Ми не можемо забороняти людям повертатися. Якщо вас не лякають обмеження, можете повертатися.
Ми не можемо забороняти людям повертатися. Якщо вас не лякають обмеження, можете повертатися.
До таких обмежень Кличко відніс: комендантську годину, велику кількість блокпостів, обмеження на пересування лісосмугами (вибухонебезпечні місця), повільну роботу громадського транспорту.
Крім того, небезпека ворожих обстрілів зберігається і досі, адже ми маємо справу з підступним ворогом.
При цьому, столичний голова зазначив: якщо ви маєте можливість перечекати до завершення війни в безпечному місці, краще залишатися там.
Також Віталій Кличко повідомив, що у столиці незабаром відновлять платний проїзд у громадському транспорті. Це необхідно, аби поповнювати місцевий бюджет.
Зауважимо, що наразі в столиці відчувається нестача палива. Перевірити, на яких АЗС Києва є пальне можна на карті за посиланням. А ще можна скористатися альтернативним транспортом — кияни пересідають на електросамокати й велосипеди.