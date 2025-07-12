Шанс повернути на ринок: що кажуть експерти про курси з фінансової грамотності для жінок

Рівень фінансової грамотності жінок нижче, ніж у чоловіків, при цьому понад половина жінок хоче здобути ці нові знання.

Такі дані були отримані в результаті спільного проекту Ощадбанку та Українського Жіночого Конгресу, який спрямований на підвищення фінансової грамотності серед жінок з малих громад. Детальніше ми розповідали про це раніше.

Тетяна, мама двох дітей, каже: під час війни планувати бюджет стало складніше. Гроші отримують ті самі, що й до повномасштабного вторгнення, а ціни стали вищі.

У справах сімейного бюджету Тетяна називає себе практиком, а не теоретиком. Хоча, каже, якби була можливість, знання б підтягнула.

Парадокс: фінансова грамотність жінок значно нижча, ніж у чоловіків, хоча їхній рівень освіти вищий. Так, лише чверть жінок змогли вирахувати річну ставку кредиту за місячним показником. Серед чоловіків із завданням впоралися 37%.

— Це може пояснюватися різними чинниками. Зокрема, те, що жінки мають гірший доступ до фінансових ресурсів навіть з урахуванням вікового чинника. Тобто, якщо дивитися навіть на жінок і чоловіків до 60 років, жінки все одно бідніші за чоловіків, внаслідок чого вони мають менше можливості практикувати управління вільними коштами, тому що їх менше або немає, — пояснює директор Інфо Сапієнс Дмитро Савчук.

З лютого 2022 і до кінця минулого року, згідно з даними Офісу віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, частка жінок, які є основними годувальницями, зросла утричі: з 7 до 23%.

Водночас експерти звертають увагу, що наявність таких курсів може значно покращити життя і самих українців, і країни загалом.

Раніше ми також розповідали тобі про книги, що навчають фінансової грамотності дітей.

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