Научиться держать оружие и накладывать турникет! В Киеве провели Military Academy для гражданских

В столице для желающих вспомнить основы тактической подготовки провели Military Academy. Актуально это как для бойцов терробороны, которые уже имеют определенный боевой опыт, так и для гражданских, большинство из которых в последний раз держали оружие или учились оказывать медицинскую помощь еще в школе.

Учат на практике военнослужащие ВСУ вместе с бойцами иностранного легиона.

Первые занятия начали с самого простого: как правильно передвигаться с оружием или накладывать турникет при кровотечении. На финише участники будут владеть и оружием, обещают организаторы.

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Организаторы получили сотни заявок от обычных киевлян, желающих научиться действовать в рискованных ситуациях. Инструкторы рассказывают, что даже те, кто не может сражаться, может спасти жизнь. Поэтому нужно знать, как правильно действовать при обстреле и оказывать первую помощь. Ведь даже от малейшего движения при зажиме артерии зависит жизнь раненого.

Инициаторы курсов тактической подготовки планируют проводить такие занятия только для гражданских. Они просят не стесняться, если последний опыт такой подготовки был еще в школе.

Жители столицы не только проходят Military Academy, но и учатся жить без топлива. Киевляне пересаживаются на велосипеды и скупают электрокары, спрос на них вырос в 15 раз. Ранее мы рассказывали о том, что происходит на рынке электрокаров в Украине.