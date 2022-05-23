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Научиться держать оружие и накладывать турникет! В Киеве провели Military Academy для гражданских

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 23 мая 2022, 17:00

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