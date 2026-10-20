В Киеве возобновили движение поездов на красной линии метро: станция Черниговская до сих пор закрыта

В Киеве восстановили движение поездов на красной линии метро между станциями Академгородок и Лесная. В то же время станция Черниговская, которая получила повреждения во время российской атаки, пока остается закрытой для пассажиров. Поезда проезжают мимо нее без остановки.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Что известно о работе метро в Киеве

После ночного массированного обстрела столицы специалисты Киевского метрополитена работали над восстановлением поврежденной инфраструктуры. В результате обстрела на станции Черниговская пострадали витражные окна, платформа и фасад.

Также повреждения получили пути, контактный рельс, системы электроснабжения и управления движением поездов. Из-за этого работу красной линии пришлось временно ограничить.

К ликвидации последствий обстрела привлекли более 70 работников профильных служб метрополитена. Они убирали разбитое стекло и строительный мусор, ремонтировали пути и контактный рельс, а также восстанавливали работу технических систем.

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Когда заработает станция Черниговская

По данным Киевского городского совета, мэр Виталий Кличко проверил, как проходят восстановительные работы на поврежденной станции. По его словам, самым сложным этапом стало восстановление электроснабжения и систем управления движением поездов.

Работы начались еще ночью, однако во время воздушных тревог специалисты были вынуждены прерываться и идти в укрытие. Это влияло на темпы ремонта.

Сейчас движение на красной линии восстановили в обычном режиме, однако поезда не останавливаются на Черниговской. О возобновлении работы станции для пассажиров сообщат дополнительно.

В Киеве увеличили количество автобусов

Чтобы компенсировать временные ограничения в работе метро и облегчить передвижение по городу, в столице увеличили количество автобусов на маршрутах № 1-М и № 118. В частности, на маршруте Лесная и Дарница. Еще 12 автобусов будут курсировать от Лесной до станции Дворец спорта.

Такое решение должно улучшить сообщение левого берега с центральной частью Киева, в том числе во время воздушных тревог, а также уменьшить нагрузку на станцию метро Дарница.

Главное фото: Киевський городской совет.

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