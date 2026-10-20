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В Киеве возобновили движение поездов на красной линии метро: станция Черниговская до сих пор закрыта

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 октября 2026, 13:00 2 мин.
После российской атаки в Киеве возобновили движение метро: какие изменения для пассажиров

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