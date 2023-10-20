Поздравления с Днем повара 2023: оригинальные стихи и проза

Международный День повара отмечают во всем мире 20 октября. Эта профессия заслуживает особого внимания, ведь повара делают нашу жизнь проще и вкуснее. Оригинальные поздравления с Днем повара 2023 — найдешь в материале.
С днем повара! От всей души хочу пожелать не только готовить, но и жить. Пусть каждый день дарит вдохновение для неимоверного творчества на кухне.
Пусть каждый рецепт будет удачным, а каждое блюдо, которое ты готовишь — изумительным. Желаю здоровья, энергии, бодрости и сил. Также хочу пожелать тебе много ярких эмоций и позитива!
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С Днем повара! Ты творишь кулинарные шедевры! Желаю успеха у плиты, пускай с каждым днем в твоих золотых руках рождаются все новые и новые вкусные рецепты. Желаю тебе творческого вдохновения и отличного настроения, которое непременно станет лучшей приправой к твоим блюдам.
Прими самые вкусные, теплые и сладкие поздравления с Международным днем повара. Безусловно, кухня — это искусство, а профессиональные повара — настоящие виртуозы. Поэтому желаю тебе необычных блюд, новых полезных рецептов, высоких оценок за старания и неустанный труд. Готовь с любовью каждый день своей жизни!
Поздравляю тебя с Днем повара! Желаю с каждым днем совершенствовать свои умения и навыки, чтобы каждое новое блюдо получалось лучше прежнего! Хочу пожелать тебе готовить с душой и наслаждаться любимой работой! Пускай каждое твое творение будет оценено по достоинству! С праздником!
Я тебе пожелаю, к примеру,Надежных и острых ножей,И соли, и перца чтоб в меруГустой аромат посильней,От лука не плакать в расстройстве,И от чеснока не чихать,И в каждом кухонном устройствеПо кнопочке Старт отыскать.Но только вот гари не нужно,Такого желания нет,И пусть все гости скажут дружно:Спасибо за вкусный обед!
***У кулинарного искусства,У кулинарного станкаЕсть человек с огромным чувствомТворить съедобные дела
У повара в любое времяНайдется каша с топоромЯ поздравляю в день осенний,Пускай успех приходит в дом!
***Восхитительных рецептов,Вдохновения поэтов,Специй пряных, ароматныхИ коллег незаурядных.
Как на торте вишней спелой,Станет пусть звезда МишленаУкрашением ресторана,А для тебя — признание, слава.
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