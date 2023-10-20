Поздравления с Днем повара 2023: оригинальные стихи и проза

Международный День повара отмечают во всем мире 20 октября. Эта профессия заслуживает особого внимания, ведь повара делают нашу жизнь проще и вкуснее. Оригинальные поздравления с Днем повара 2023 — найдешь в материале.

Поздравления в День повара 2023 в прозе

С днем повара! От всей души хочу пожелать не только готовить, но и жить. Пусть каждый день дарит вдохновение для неимоверного творчества на кухне.

Пусть каждый рецепт будет удачным, а каждое блюдо, которое ты готовишь — изумительным. Желаю здоровья, энергии, бодрости и сил. Также хочу пожелать тебе много ярких эмоций и позитива!

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С Днем повара! Ты творишь кулинарные шедевры! Желаю успеха у плиты, пускай с каждым днем в твоих золотых руках рождаются все новые и новые вкусные рецепты. Желаю тебе творческого вдохновения и отличного настроения, которое непременно станет лучшей приправой к твоим блюдам.

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Прими самые вкусные, теплые и сладкие поздравления с Международным днем повара. Безусловно, кухня — это искусство, а профессиональные повара — настоящие виртуозы. Поэтому желаю тебе необычных блюд, новых полезных рецептов, высоких оценок за старания и неустанный труд. Готовь с любовью каждый день своей жизни!

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Поздравляю тебя с Днем повара! Желаю с каждым днем совершенствовать свои умения и навыки, чтобы каждое новое блюдо получалось лучше прежнего! Хочу пожелать тебе готовить с душой и наслаждаться любимой работой! Пускай каждое твое творение будет оценено по достоинству! С праздником!

День повара 2023: поздравления в стихах

Я тебе пожелаю, к примеру,

Надежных и острых ножей,

И соли, и перца чтоб в меру

Густой аромат посильней,

От лука не плакать в расстройстве,

И от чеснока не чихать,

И в каждом кухонном устройстве

По кнопочке Старт отыскать.

Но только вот гари не нужно,

Такого желания нет,

И пусть все гости скажут дружно:

Спасибо за вкусный обед!

***

У кулинарного искусства,

У кулинарного станка

Есть человек с огромным чувством

Творить съедобные дела

У повара в любое время

Найдется каша с топором

Я поздравляю в день осенний,

Пускай успех приходит в дом!

***

Восхитительных рецептов,

Вдохновения поэтов,

Специй пряных, ароматных

И коллег незаурядных.

Как на торте вишней спелой,

Станет пусть звезда Мишлена

Украшением ресторана,

А для тебя — признание, слава.

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