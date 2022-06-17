Пошел ко дну: российский буксир Василий Бех будет кормить рыб в Черном море

ВСУ уничтожили еще один буксир РФ. Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил. В этот раз поразили буксир Черноморского флота Василий Бех.

Буксир Василий Бех

В то время как российский буксир транспортировал на остров Змеиный боеприпасы, вооружение и военных, украинские военные отработали по нему. На вооружении буксира был и зенитно-ракетный комплекс Тор, но это не помешало выполнить задание.

Информацию подтвердил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Сейчас также смотрят

Сегодня утром в акватории Черного моря был поражен ракетами буксир Черноморского флота Василий Бех, во время транспортировки им на остров Змеиный боеприпасов, вооружения, личного состава и ЗРК Тор.

— Передавайте привет команде крейсера Москва!

Буксир был принят во флот РФ в 2017 году. Его построили на астраханском судоремонтном заводе. Водоизмещение составляло 1605 т. Ракетный удар был нанесен системой Harpoon.

По предварительным данным оперативного командования Юг, поражено 70% экипажа, судьба остальных — неизвестна. Российские корабли пытаются проводить поисково-спасательную операцию.

ЗРК Тор

Тор — всепогодный тактический зенитно-ракетный комплекс, находившийся на буксире. Он предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны. Им прикрывают важные объекты, также он самостоятельно контролирует заданное воздушное пространство.

Тор может работать на расстоянии до 500 км. Происхождение ЗРК российское. Стоимость за единицу составляет $25 млн.

Вот как он выглядит.

В Украине на вооружении такие ЗРК тоже есть. Их сняли с консервации с началом вооруженной агрессии России и начали модифицировать.

Фото: Fleetphoto

Ранее мы рассказывали об уничтожении судна Всеволод Бобров.

А еще у Вікна есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!