Окупанти обстрілюють та нищать домівки у глибокому тилу Донеччини. Розповідаємо про ситуацію в Добропіллі

Через обстріли та вибухи на Донбасі минулої доби, 14 червня, загинуло троє мирних мешканців, ще четверо — поранено. Окупанти активно цілять не лише по прифронтових містечках, але й накривають глибокий тил — міста, що від передової за майже сотню кілометрів.

Напередодні окупанти вдарили по Добропіллю. Кілька будинків знищено вщент, близько 30 садиб пошкоджено.

Один із російських снарядів потрапив у будинок, і вибухова хвиля пошкодила навколишні та зруйнувала фактично всю вулицю.

Зараз також дивляться

— Я все життя розмовляю російською мовою, я пропрацювала все життя, я пенсіонерка і продовжую працювати. Ніколи мене ніхто не гнобив і ніхто мене ніколи не ображав. Від чого нас рятують? Від чого? Врятували, ось врятували. Мій будинок — знищений, — каже жителька Добропілля Людмила.

Без даху над головою, але головне — жива. Хоча Людмила й сама дивується, як вдалося уціліти. Бо вибух стався вночі, коли вже спала.

Чоловік теж врятувався, хоча з будинку довелося вибиратися через вікно. Подружжя обійшлося легкими травмами. Натомість росіяни вбили їхнього сусіда через дорогу.

По вулиці, яка мала назву російського письменника Чехова, росіяни вдарили радянською надзвуковою крилатою протикорабельною ракетою Х-22.

Одним ударом ракета все тут перетворила на суцільне згарище. Місцеві переконані, російські військові навмисно били по мирних кварталах. Військових тут немає, та й саме місто майже за сотню кілометрів від фронту і завжди вважалося глибоким тилом.

Після того як вгамували емоції, Людмила та її сусіди намагаються врятувати все, що вціліло. Але залишати Донеччину поки не поспішають. Кажуть, звідси мають йти не вони, а російські окупанти.

Ворог також запускає ракети по Україні з акваторії Чорного моря. Раніше ми розповідали про ситуацію в Одесі.

До речі, у Вікон тепер є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!