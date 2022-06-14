Постійні бомбардування та стягування зброї окупантами. Віталій Кім про ситуацію на Миколаївщині

На Миколаївському напрямку ворог стягує свої резерви зі сторони Херсонщини. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про обстріли Миколаївщини та ситуацію в області.
За словами Кіма, на Миколаївщині була “звичайна бойова ніч”. Російські військові вели обстріли, а також працювала українська артилерія. Він повідомив, що наразі немає даних, чи були обстріли спальних районів Миколаєва.
— Моя особиста думка — не військова. У окупантів дуже багато військової техніки, є запаси снарядів. У них більше дефіцит з особовим складом. Підтягувати озброєння вони можуть скільки завгодно, важлива якість військових, які в них є.
За словами Віталія Кіма, всі громади області, що перебувають під окупацією, чекають на ЗСУ.
За словами Віталія Кіма, всі громади області, що перебувають під окупацією, чекають на ЗСУ.
Очільник Миколаївської ОВА заявив, що гуманітарна ситуація у місті стабільна. Немає таких проблем з водою, які були раніше. Технічна вода є в кранах мешканців, а водоканал у місті робить поточний ремонт.
— Що стосується їжі, медикаментів, логістики — усе працює, крім Херсонського напрямку, адже там ведуться бойові дії.
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав людей евакуюватися, зокрема з районів, які найбільше страждають від обстрілів: Інгульського та Корабельного.
— У нас є евакуаційні автобуси, волонтери та служби, які по заявках вивозять людей. Але люди, навпаки, повертаються в область, попри загрозу, що зросла через ствольну артилерію, — каже Віталій Кім.
Херсон, що розташований недалеко від Миколаївської області, перебуває в тимчасовій окупації. Проте люди не піддаються окупантам. Раніше ми розповідали про ситуацію на Херсонщині.
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