Україна

Постійні бомбардування та стягування зброї окупантами. Віталій Кім про ситуацію на Миколаївщині

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Червня 2022, 15:00
Віталій Кім про ситуацію в Миколаївській області

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