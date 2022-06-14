Постоянные бомбардировки и стягивание оружия оккупантами. Виталий Ким о ситуации в Николаевской области

На Николаевском направлении враг стягивает свои резервы со стороны Херсонской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об обстрелах Николаева и ситуации в области.
По словам Кима, в Николаевской области была “обычная боевая ночь”. Российские военные вели обстрелы, а также работала украинская артиллерия. Он сообщил, что пока нет данных, были ли обстрелы спальных районов Николаева.
— Мое личное мнение — не военное. У оккупантов очень много военной техники, есть запасы снарядов. У них больше дефицит с личным составом. Подтягивать вооружение они могут сколь угодно, важно качество военных, которые у них есть.
По словам Виталия Кима, все общины области, находящиеся под оккупацией, ждут ВСУ.
По словам Виталия Кима, все общины области, находящиеся под оккупацией, ждут ВСУ.
Глава Николаевской ОВА заявил, что гуманитарная ситуация в городе стабильная. Нет таких проблем с водой, которые были раньше. Техническая вода есть в кранах жителей, а водоканал в городе занимается текущим ремонтом.
— Что касается еды, медикаментов, логистики — все работает, кроме Херсонского направления, ведь там ведутся боевые действия.
Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал людей эвакуироваться, в том числе из районов, наиболее страдающих от обстрелов: Ингульского и Корабельного.
— У нас есть эвакуационные автобусы, волонтеры и службы, которые по заявкам вывозят людей. Но люди наоборот возвращаются в область, несмотря на возросшую из-за ствольной артиллерии угрозу, — говорит Виталий Ким.
Херсон, находящийся недалеко от Николаевской области, сейчас во временной оккупации. Однако люди не поддаются оккупантам. Ранее мы рассказывали о ситуации в Херсонской области.
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