Постоянные бомбардировки и стягивание оружия оккупантами. Виталий Ким о ситуации в Николаевской области

На Николаевском направлении враг стягивает свои резервы со стороны Херсонской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об обстрелах Николаева и ситуации в области.

По словам Кима, в Николаевской области была “обычная боевая ночь”. Российские военные вели обстрелы, а также работала украинская артиллерия. Он сообщил, что пока нет данных, были ли обстрелы спальных районов Николаева.

О стягивании артиллерии на южном направлении

— Мое личное мнение — не военное. У оккупантов очень много военной техники, есть запасы снарядов. У них больше дефицит с личным составом. Подтягивать вооружение они могут сколь угодно, важно качество военных, которые у них есть.

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По словам Виталия Кима, все общины области, находящиеся под оккупацией, ждут ВСУ.

О гуманитарной ситуации в Николаеве

Глава Николаевской ОВА заявил, что гуманитарная ситуация в городе стабильная. Нет таких проблем с водой, которые были раньше. Техническая вода есть в кранах жителей, а водоканал в городе занимается текущим ремонтом.

— Что касается еды, медикаментов, логистики — все работает, кроме Херсонского направления, ведь там ведутся боевые действия.

Об эвакуации

Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал людей эвакуироваться, в том числе из районов, наиболее страдающих от обстрелов: Ингульского и Корабельного.

— У нас есть эвакуационные автобусы, волонтеры и службы, которые по заявкам вывозят людей. Но люди наоборот возвращаются в область, несмотря на возросшую из-за ствольной артиллерии угрозу, — говорит Виталий Ким.

Херсон, находящийся недалеко от Николаевской области, сейчас во временной оккупации. Однако люди не поддаются оккупантам. Ранее мы рассказывали о ситуации в Херсонской области.

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