Нарешті оголосили дерусифікацію. Братчук чесно про ситуацію в місті та загрозу морської атаки

Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що почне дерусифікацію міста. Мер Одеси хоче перейменувати вулиці та площі, які названі на честь Росії та її діячів.

Водночас речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів, чи можливий наступ на Одесу з моря, та описав загальну ситуацію в місті.

— В цьому випадку міський голова констатував те, про що думають одесити. Я вважаю, що повинна бути дерусифікація і деколонізація, про це теж треба говорити.

Зараз також дивляться

Це повинно стати тим явищем, що поверне Одесі історію, яку намагалися забути.

Щодо демонтування пам’ятника Катерині II Братчук сказав, що влада діятиме згідно з чинним законодавством.

Про ситуацію в Одесі

За словами Братчука, на пляжах Одеси немає масових скупчень, які були у мирний час. Проте не всі громадяни дотримуються правил. Патрульна поліція та військові контролюють ситуацію та ловлять порушників.

— Хочеться докричатися, що міна у Чорному морі — це не тільки “велика куля з ріжками”, а є й протидесантні міни та багато інших.

Про морську атаку на Одесу

Ми говоримо про постійний ризик десантної операції. До настання миру цей ризик буде зберігатися, — сказав Братчук.

За його словами, угруповання російського флоту в Чорному морі може змінювати кількість кораблів. Проте постійно у наявності близько 40 крилатих ракет, які можуть стріляти не тільки по Одесі, а й інших областях України.

— Наразі немає активної підготовки до висаду морського десанту, адже у ворога немає можливості підтримувати цю операцію з суходолу, — повідомив речник Одеської ОВА.

Ворог продовжує обстрілювати Україну та цілить по мирних жителях. Раніше ми розповідали про вибухи у Дніпропетровській, Сумській та інших областях України.

До речі, у Вікон тепер є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!