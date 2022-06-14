Наконец-то объявили дерусификацию. Братчук честно о ситуации в городе и угрозе морской атаки

Глава Одессы Геннадий Труханов заявил, что начнет дерусификацию города. Мэр Одессы хочет переименовать улицы и площади, названные в честь России и ее деятелей.

В то же время представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, возможно ли наступление на Одессу с моря, и описал общую ситуацию в городе.

— В этом случае городской голова констатировал то, о чем думают одесситы. Я считаю, что должна быть дерусификация и деколонизация, об этом тоже нужно говорить.

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Это должно стать тем явлением, что вернет Одессе историю, которую пытались забыть.

Относительно демонтажа памятника Екатерине II Братчук сказал, что власти будут действовать согласно действующему законодательству.

О ситуации в Одессе

По словам Братчука, на пляжах Одессы нет массовых скоплений, которые были в мирное время. Однако не все граждане соблюдают правила. Патрульная полиция и военные контролируют ситуацию и ловят нарушителей.

— Хочется докричаться, что мина в Черном море — это не только “большой шар с рожками”, но есть и противодесантные мины, и многие другие.

О морской атаке на Одессу

Мы говорим о постоянном риске десантной операции. До наступления мира этот риск будет сохраняться, — сказал Братчук.

По его словам, группировка российского флота в Черном море может изменять количество кораблей. Однако постоянно насчитывает около 40 крылатых ракет, которые могут стрелять не только по Одессе, но и другим областям Украины.

— Пока нет активной подготовки к высадке морского десанта, ведь у врага нет возможности поддерживать эту операцию на суше, — сообщил представитель Одесской ОВА.

Враг продолжает обстреливать Украину и целить по мирным жителям. Ранее мы рассказывали о взрывах в Днепропетровской, Сумской и других областей Украины.

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