Украина

Наконец-то объявили дерусификацию. Братчук честно о ситуации в городе и угрозе морской атаки

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 июня 2022, 13:30

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