Оккупанты обстреливают и уничтожают дома в глубоком тылу Донбасса. Рассказываем о ситуации в Доброполье

Из-за обстрелов и взрывов на Донбассе за прошлые сутки, 14 июня, погибли три мирных жителя, еще четверо — ранены. Оккупанты активно целят не только по прифронтовым городкам, но и накрывают глубокий тыл — города, которые находятся почти за сотню километров от передовой.

Накануне оккупанты ударили по Доброполью. Несколько домов уничтожены полностью, около 30 усадеб повреждены.

Один из российских снарядов попал в здание, и взрывная волна повредила окружающие, разрушив практически всю улицу.

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— Я всю жизнь говорю по-русски, я проработала всю жизнь, я пенсионерка и продолжаю работать. Никогда меня никто не притеснял и никто меня никогда не обижал. От чего нас спасают? От чего? Спасли так спасли. Мой дом — уничтожен, — говорит жительница Доброполья Людмила.

Без крова, но главное — живая. Хотя Людмила и сама удивляется, как удалось уцелеть. Потому что взрыв произошел ночью, когда уже спала.

Муж тоже спасся, хотя из дома пришлось выбираться через окно. Супруги отделались легкими травмами. Но россияне убили их соседа через дорогу.

По улице, которая называлась на честь русского писателя Чехова, россияне ударили советской сверхзвуковой крылатой противокорабельной ракетой Х-22.

Одним ударом ракета все здесь превратила в сплошное пепелище. Местные убеждены, российские военные намеренно целили по мирным кварталам. Военных здесь нет, да и сам город почти в сотне километров от фронта и всегда считался глубоким тылом.

После того как успокоились, Людмила и ее соседи пытаются спасти все уцелевшее. Но покидать Донбасс пока не спешат. Говорят, должны уходить не они, а российские оккупанты.

Враг также запускает ракеты по Украине из акватории Черного моря. Ранее мы рассказывали о ситуации в Одессе.

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