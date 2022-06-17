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Смогут ли ВСУ вскоре освободить Херсон? Олег Жданов о сценарии дальнейшего развития войны и смене тактики России

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 17 июня 2022, 20:59
Олег Жданов
Фото: УНІАН

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